О концертах в Украине, новом мужчине и Крапивиной: главное из нового интервью Лободы

Светлана Лобода откровенно рассказала о личной жизни, уезде из Украины и отношениях с Нателлой Крапивиной / Фото: пресс-служба

Интервью Светланы Лободы Маше Ефросининой стало первым за четыре года в Украине. В нем артистка рассказала о темах, о которых ранее предпочитала молчать.

О слухах измены Андрея Царя

В СМИ достаточно долго говорили о том, что разрыв между певицей и Андреем произошел из-за его измены. Светлана, которая недавно засветила фигуру в бикини, опровергла это предположение:

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Это полная глупость и ерунда. И такого не было. Андрей в какой-то момент увлекся Буддизмом, философией и медитацией. Стал достаточно много уделять этому времени,- говорит Лобода.

И певица поняла, что слишком они с Андреем становятся разными, а расстояние между ними начинает стремительно расти. При этом Лобода очень трепетно и с любовью говорит о своем бывшем муже:

Он остается по-прежнему очень добрым, классным, хорошим человеком. Я его очень люблю, искренне люблю. Просто эти отношения максимально трансформировались, в такую чистую любовь, как к отцу моего ребенка, – поделилась артистка.

LOBODA заговорила о личной жизни / Фото: instagram.com/lobodaofficial

О новом мужчине

Сегодня же Лобода не скрывает, что счастлива в отношениях. И в интервью призналась, что ее избранник старше ее и с ним она чувствует себя слабой, нежной женщиной:

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Да, рядом с ним чувствую себя девочкой. Он старше меня. Он очень мудрый, понимающий и может меня укутать своей заботой, – поделилась певица.

Певица настолько открылась, что неожиданно для себя самой призналась в любви своему мужчине. Наиличе кольца на безымянном пальце артистка решила не комментировать.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

О непростых отношениях с бывшим продюсером Нателлой Крапивиной

8 июня 2021 года продюсер проекта LOBODA Нателла Крапивина на официальной странице в Instagram объявила, что прекращает сотрудничество с исполнительницей. За два дня до этого между ней и Филиппом Киркоровым разгорелся скандал, который вылился в публичное выяснение отношений.

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Сама Светлана Лобода до сих пор никак не комментировала произошедшее. Но в интервью Маше Ефросининой призналась: они с Крапивиной серьезно повздорили из-за инцидента с Киркоровым и прекратили общение.

Признаюсь, мы только недавно возобновили общение с ней. Никому другому, наверное, я бы такого не простила. Но она очень важный для меня человек, мы родственные души — и принимаем друг друга такими, какими мы есть, — призналась Светлана.

Лобода прокомментировала скандал с Крапивиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

О концертах в Украине

Последний запланированный сольный концерт Светланы должен был состояться в 2017 году в Одессе, но был сорван. С тех пор артистка не давала сольные концерты в Украине.

В 2017 году мы с командой активно гастролировали по Украине и европейским странам. По плану — сольник в Ibiza Beach Club в Одессе. И нам его срывают. Группировка людей, собравшаяся под клубом, начала бросать дымовые шашки в зрителей и устраивать драки. Они перекрыли вход и не пускали внутрь клуба никого. Мы очень испугались: понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций, мы с организаторами в считанные секунды приняли решение отменить шоу, – рассказала Светлана.

Светлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Боясь, что подобное может повториться, и не желая поддавать риску своих поклонников, команда артистка решила приостановить концертную деятельность в Украине.

У нас был конфликт с одним очень влиятельным человеком в Одессе. Произошел инцидент, о котором я не хочу сейчас говорить, но на момент срыва концерта мы об этом не знали. Ситуация прояснилась буквально пару лет назад. После того случая мы с командой приняли решение приостановить концерты в Украине, – рассказала артистка.

Ограничились только корпоративными мероприятиями.

В августе этого года Светлана вернулась с гастролями в родную страну и впервые после длительного затишья дала концерт в Одессе. В скором времени Лобода планирует провести сольные концерты в Киеве и других городах Украины.

Смотрите полное интервью Светланы Лободы Маше Ефросининой:

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