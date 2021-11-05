Про концерти в Україні, нового чоловіка та Крапівіну: головне з нового інтерв'ю Лободи

Світлана Лобода відверто розповіла про особисте життя, повіт з України та відносини з Нателлою Крапівіною / Фото: пресслужба

Інтерв'ю Світлани Лободи Маші Єфросініній стало першим за чотири роки в Україні. У ньому артистка розповіла про теми, про які раніше воліла мовчати.

Про чутки зради Андрія Царя

У ЗМІ досить довго говорили про те, що розрив між співачкою та Андрієм стався через його зраду. Світлана, яка нещодавно засвітила фігуру у бікіні, спростувала це припущення:

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Це повна дурість та нісенітниця. І такого не було. Андрій у якийсь момент захопився Буддизмом, філософією та медитацією. Став досить багато приділяти цьому часу, – каже Лобода.

І співачка зрозуміла, що надто вони з Андрієм стають різними, а відстань між ними починає стрімко зростати. При цьому Лобода дуже трепетно і з любов'ю говорить про свого колишнього чоловіка:

Він залишається, як і раніше, дуже класною, доброю людиною. Я його дуже люблю, щиро кохаю. Просто ці стосунки максимально трансформувалися, у таке чисте кохання, як до батька моєї дитини, – поділилася артистка.

LOBODA заговорила про особисте життя / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Про нового чоловіка

Сьогодні ж Лобода не приховує, що щаслива у стосунках. І в інтерв'ю зізналася, що її обранець старший за неї і з ним вона почувається слабкою, ніжною жінкою:

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Так, поряд з ним почуваюся дівчинкою. Він старший за мене. Він дуже мудрий, розуміє і може мене укутати своєю турботою, – поділилася співачка.

Співачка настільки відкрилася, що несподівано для себе самої зізналася у коханні своєму чоловікові. Наявність обручки на безіменному пальці артистка вирішила не коментувати.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Про непрості стосунки з колишньою продюсеркою Нателлою Крапівіною

8 червня 2021 року продюсерка проєкту LOBODA Нателла Крапівіна на офіційній сторінці в Instagram оголосила, що припиняє співпрацю з виконавицею. За два дні до цього між нею та Філіпом Кіркоровим розгорівся скандал, який вилився у публічне з'ясування стосунків.

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Сама Світлана Лобода досі не коментувала те, що сталося. Але в інтерв'ю Маші Єфросініній зізналася: вони з Крапівіною серйозно посварилися через інцидент з Кіркоровим і припинили спілкування.

Зізнаюся, ми нещодавно відновили спілкування з нею. Нікому іншому, напевно, я такого не пробачила б. Але вона дуже важлива для мене людина, ми споріднені душі – і приймаємо одна одну такими, якими ми є, – зізналася Світлана.

Лобода прокоментувала скандал з Крапівіною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Про концерти в Україні

Останній запланований сольний концерт Світлани мав відбутися у 2017 році в Одесі, але був зірваний. З того часу артистка не давала сольних концертів в Україні.

У 2017 році ми з командою активно гастролювали Україною та європейськими країнами. За планом – сольник в Ibiza Beach Club в Одесі. І нам його зривають. Угруповання людей, що зібралося під клубом, почало кидати димові шашки в глядачів та влаштовувати бійки. Вони перекрили вхід і не пускали до клубу нікого. Ми дуже злякалися: розуміли, що на наші концерти приходить багато дітей, і щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій, ми з організаторами за лічені секунди вирішили скасувати шоу, – розповіла Світлана.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Боячись, що подібне може повторитися, і не бажаючи ризикувати своїм шанувальникам, команда артистка вирішила тимчасово зупинити концертну діяльність в Україні.

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент, про який я зараз не хочу говорити, але на момент зриву концерту ми про це не знали. Ситуація прояснилася буквально кілька років тому. Після того випадку ми з командою вирішили тимчасово зупинити концерти в Україні, – розповіла артистка.

Обмежилися лише корпоративними заходами.

У серпні цього року Світлана повернулася з гастролями до рідної країни та вперше після тривалого затишшя дала концерт в Одесі. Незабаром Лобода планує провести сольні концерти у Києві та інших містах України.

Дивіться повне інтерв'ю Світлани Лободи Маші Єфросініної:

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