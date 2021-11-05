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Лобода засветила идеальную фигуру в едва заметном бикини (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
5 ноября, 09:06
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Певица улетела на отдых вместе с маленькими дочками. В Инстаграм Света делится фотографиями в купальнике и тайком снимает малышку Тильду
Светлана Лобода показала стройную фигуру
Светлана Лобода показала стройную фигуру / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая недавно презентовала черно-белый клип, не скрывает, что регулярно занимается спортом. Результаты тренировок артистка смело демонстрирует на пляже – в соцсети Лобода показала себя в купальнике.

Певица сейчас отдыхает у моря со своими дочками – старшей Евангелиной и младшей Тильдой. В сторис Светлана опубликовала несколько кадров – на одном, она запечатлена в светлом купальнике:

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Светлана Лобода показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/lobodaofficial

LOBODA похвасталась стройной фигурой, плоским животом и длинными ногами, пройдясь по песку.

На втором кадре певица показала со спины Евангелину и Тильду. Лицо младшей дочери она все еще скрывает от подписчиков. Единственное, что можно заметить – какие роскошные длинные волосы у девочек Лободы.

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Дочки Светланы Лободы / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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