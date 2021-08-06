Очаровательная NK в желтом бикини прикрыла бедра платком: Царица морей!

Певица вместе с семьей и друзьями отдыхает в Хорватии. Она успевает не только менять купальники, но и кататься по острову на велосипеде

Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских проводит последний месяц лета за границей. Мы уже писали подробности семейного путешествия певицы ранее.

В своем Instagram-профиле NK поделилась очаровательными фотографиями, сделанными во время прогулки на яхте.

Вот бы так начиналось каждое утро, – написала в публикации Настя и мы с ней очень согласны.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Исполнительница игриво позировала на камеру и для сторис. К своему желтому купальнику Настя подобрала платок с принтом, который завязала вокруг бедер.

Настя Каменских похвасталась формами в купальнике / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фолловеры Каменских не сдерживались в комплиментах:

"Как всегда великолепна"

"Очень красивая и очень красиво"

"Царица морей Анастасия Каменских"

"Фигура огонь"

"Шикарная"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Еще NK запостила в профиль серию новых снимков с Потапом, мамой и своей компанией. Путешественники на велосипедах покатались по хорватскому острову Млет.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Узнайте другие новости на тему: