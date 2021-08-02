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Каменских захейтили за новые откровенные фото: Почему всегда полуголая?

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 августа, 09:27
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Настя Каменских со своим супругом Потапом и друзьями отправились в отпуск в Хорватию. Но даже во время отдыха певица не забывает публиковать горячий контент
Настя Каменских опубликовала новые фото с отпуска и нарвалась на критику
Настя Каменских опубликовала новые фото с отпуска и нарвалась на критику / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских часто публикует откровенные снимки, которые в комментариях обсуждают. Не все подписчики певицы в восторге от такого контента – новые фото тому доказательство.

Настя устроила фотосессию на яхте, где сейчас отдыхает с друзьями и супругом. Певица не упустила возможность в очередной раз продемонстрировать фигуру. Каменских позировала в бикини.

Ну понеслась первая партия фоточек, – подписала снимки Настя, спросив у подписчиков, какое фото им нравится больше.

Настя Каменских показала фигуру
Настя Каменских показала фигуру / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских на яхте
Настя Каменских на яхте / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских поделилась фото с отпуска
Настя Каменских поделилась фото с отпуска / Фото: instagram.com/kamenskux

Пока одни в комментариях выбирали лучшее фото, другие упрекнули певицу в публикации частых откровенных снимках у себя в соцсетях.

"Странная ты стала. Зачем эти фото? К чему?"

"Купальник слабо снять?"

"Почему всегда полуголая? Неужели только будоражит зрителей инстахлама?

К слову, певицу в Сети критикуют не первый раз. Настя в одном из своих интервью призналась, что не обращает внимания на негативные комментарии.

Меня лично они не цепляют. Я себе худший комментатор. Я так себя бичую. Я так к себе строга и ни один человек с этой Настей, которая внутри, не сравнится. Не реагирую на это. Я понимаю, что это люди что-то себе пишут – что в себе не любят, – сказала Настя Каменских.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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