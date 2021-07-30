Каменских в шортах и лифе станцевала с Потапом, а фаны снова заподозрили ее в беременности: видео

Танец вместе с Потапом Настя Каменских, которая недавно снялась почти без белья, опубликовала в Instagram и сопроводила пост интригующей фразой:
Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое? – написала Настя.
Поклонники пары стали писать множество вариантов. Некоторые предположили, что Настя и Потап будут отмечать годовщину, что вряд ли, ведь пара поженилась в мае 2019 года. Другие уверены – Настя беременна и они с Потапом будут устраивать гендер-пати – это вечеринка, на которой родители узнают пол будущего ребенка.
В комментариях все стали писать, что Настя якобы беременна. На эту мысль поклонников натолкнула не только подпись, но и наряд Каменских:
- Вы беременна.
- Настя Беременна
- У вас пополнение?
- Беременна, слава богу.
Пока непонятно, какое событие произойдет в семье Насти и Потапа завтра. Кто знает, может, в этот раз поклонники угадали и у пары действительно скоро появится малыш?
Ранее Настя Каменских в нижнем белье соблазнила шикарными бедрами и ягодицами. Настя опубликовала серию утренних фото, сделанных на рассвете.
Смотрите интервью Насти Каменских для "Звіркового шляху":