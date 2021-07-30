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Каменских в шортах и лифе станцевала с Потапом, а фаны снова заподозрили ее в беременности: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июля, 09:40
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Никто не сможет подсчитать, сколько раз поклонники Насти думали, что она беременна. Иногда неудачная поза или одежда могут многих ввести в заблуждение, и этот раз, похоже, не стал исключением
Настю Каменских снова заподозрили в беременности
Настю Каменских снова заподозрили в беременности / Фото: instagram.com/kamenskux

Танец вместе с Потапом Настя Каменских, которая недавно снялась почти без белья, опубликовала в Instagram и сопроводила пост интригующей фразой:

Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое? – написала Настя.

Поклонники пары стали писать множество вариантов. Некоторые предположили, что Настя и Потап будут отмечать годовщину, что вряд ли, ведь пара поженилась в мае 2019 года. Другие уверены – Настя беременна и они с Потапом будут устраивать гендер-пати – это вечеринка, на которой родители узнают пол будущего ребенка.

В комментариях все стали писать, что Настя якобы беременна. На эту мысль поклонников натолкнула не только подпись, но и наряд Каменских:

  • Вы беременна.
  • Настя Беременна
  • У вас пополнение?
  • Беременна, слава богу.

Скриншот: Instagram

Пока непонятно, какое событие произойдет в семье Насти и Потапа завтра. Кто знает, может, в этот раз поклонники угадали и у пары действительно скоро появится малыш?

Ранее Настя Каменских в нижнем белье соблазнила шикарными бедрами и ягодицами. Настя опубликовала серию утренних фото, сделанных на рассвете.

Смотрите интервью Насти Каменских для "Звіркового шляху":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни.

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