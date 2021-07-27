Очень горячо: Ани Лорак в крохотном золотом бикини отдыхает в Турции

Украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, на фоне скандальной реакции Сети на ее приезд в Одессу, подогревает интерес поклонников соблазнительными фото

Ани Лорак в крохотном бикини отдохнула в Турции / Фото: instagram.com/anilorak

Певица устроила роскошный отдых на родине своего бывшего мужа, в комфортабельной вилле на берегу моря с личным бассейном и спортзалом. Видимо, так певица готовится к концерту в Одессе, билеты на который уже почти распроданы.

"Согреваемся лучами солнца! Настраиваемся на позитив!" – подписала она серию снимков в Instagram, на которых в крохотном бикини золотого цвета позирует возле бассейна.

Ани Лорак в крохотном купальнике отдохнула в Турции / Фото: instagram.com/anilorak

Реакция поклонников не заставила себя ждать – ей написали много комплиментов в комментариях:

Какая красотка! Просто Дива

Очень горячо! Хорошего вам отдыха, любим

Нереальная красивая! Какой загар

Красотка! Секси! Хорошего вам отдыха и настроения!

Ани Лорак в крохотном бикини отдохнула в Турции / Фото: instagram.com/anilorak

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Выглядит певица и правда замечательно: подтянутое тело, стройные ноги, стальной пресс и красивый шоколадный загар. Но все это не дается ей просто так – даже на отдыхе Ани занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. В Insta-stories она показала какой красивый у нее вид из зала, где она занимается на тренажере.

Ани Лорак занимается спортом на отдыхе в Турции / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее мы сообщали, что Игорь Кондратюк придумал "новый репертуар" для Ани Лорак, которая собирается провести сольный концерт в Украине.

Смотрите интервью, в котором известный украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России: