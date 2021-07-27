Дуже гаряче: Ані Лорак в крихітному золотому бікіні відпочиває в Туреччині

Українська співачка Ані Лорак, яка працює в Росії, на тлі скандальної реакції Мережі на її приїзд до Одеси, підігріває інтерес шанувальників спокусливими фото

Ані Лорак в крихітному бікіні відпочила в Туреччині / Фото: instagram.com/anilorak

Співачка влаштувала розкішний відпочинок на батьківщині свого колишнього чоловіка, в комфортабельній віллі на березі моря з особистим басейном і спортзалом. Мабуть, так співачка готується до концерту в Одесі, квитки на який вже майже розпродані.

"Зігріваємось променями сонця! Налаштовуємося на позитив!" – підписала вона серію знімків в Instagram, на яких в крихітному бікіні золотого кольору позує біля басейну.

Ані Лорак в крихітному купальнику відпочила в Туреччині / Фото: instagram.com/anilorak

Реакція шанувальників не змусила себе чекати – їй написали багато компліментів в коментарях:

Яка красуня! Просто Діва.

Дуже гаряче! Хорошого вам відпочинку, любимо.

Нереальна красива! Яка засмага.

Красуня! Сексі! Гарного вам відпочинку і настрою!

Ані Лорак в крихітному бікіні відпочила в Туреччині / Фото: instagram.com/anilorak

Реклама

Виглядає співачка і справді чудово: підтягнуте тіло, стрункі ноги, сталевий прес і красива шоколадна засмага. Але все це не дається їй просто так – навіть на відпочинку Ані займається спортом, щоб підтримувати себе у формі. У Insta-stories вона показала який гарний у неї вигляд із залу, де вона займається на тренажері.

Ані Лорак займається спортом на відпочинку в Туреччині / Фото: instagram.com/anilorak

Раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк придумав "новий репертуар" для Ані Лорак, яка збирається провести сольний концерт в Україні.

Дивіться інтерв'ю, в якому відомий український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії: