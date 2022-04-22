Ого, как неожиданно! Алла Пугачева и Максим Галкин будут сниматься в израильском реалити-шоу

Звездные супруги не собираются возвращаться в страну-агрессора / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В конце февраля Примадонна вместе с мужем и детьми уехала из России. Говорят, супруги собираются получать гражданство Израиля, а их двойняшки – Гарри и Лиза пока учатся онлайн и с репетиторами. Сами же артисты о переезде не говорят и не прибегают к комментариям.

Но судя по всему, возвращаться в РФ в ближайшее время юморист и артистка точно не планируют. Как пишет kp.ru, ссылаясь на окружение пары, Галкину уже удалось найти работу в Израиле – юморист запланировал длительный концертный тур по всей стране в июне.

Реклама

Скриншот

Кроме того, Максиму Галкину и Алле Пугачевой предложили стать ведущими местного реалити-шоу "Российский Ниндзя". Это экстремальный проект, где участники должны пройти полосу препятствий к победе.

Впрочем, неизвестно, согласилась ли пара на это предложение.

Отметим, Максим Галин одни из первых осудил войну в Украине и действия российских властей. Из-за этого 45-летний шоумен потерял ряд контрактов.

Реклама

В начале апреля Максим Галкин опубликовал первое видео из Израиля и отметил, что как раньше уже не будет. Но опять же к подробностям шоумен не прибегал.

Раньше мы писали, что в Сеть попали снимки израильского имения звездной пары, где они живут с детьми. По информации росСМИ, пара живет в доме площадью 650 квадратных метров с видом на Средиземное море.