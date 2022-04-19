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Где учатся дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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19 апреля, 10:21
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Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в конце февраля
Алла Пугачева и Максим Галкин пока не собираются возвращаться в Россию
Алла Пугачева и Максим Галкин пока не собираются возвращаться в Россию / Фото: instagram.com/alla_orfey

По слухам, пара собирается получать гражданство Израиля и некоторое время была занята поиском новой школы для двойняшек. Теперь стало известно, что пока Гарри и Лиза не ходят в школу. Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали для детей онлайн-обучение с репетиторами. Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на окружение пары.

Стоит отметить, ранее дети Пугачевой и Галкина учились в частной гимназии в Подмосковье. Стоимость обучения около миллиона гривен в год.

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Двойняшки с юных лет играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки.

/ Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

Напомним, по слухам, звездное семейство находится в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды. Пугачева и Галкин арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой.

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Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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