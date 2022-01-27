Artik выпустил клип с новой Asti: фанаты в восторге от "Гармонии"

После ухода из коллектива Анны Дзюбы ее место заняла новая солистка – Севиль Велиева. Сегодня обновленный дуэт Artik&Asti представил клип с песней "Гармония".
Буквально за три часа после премьеры клип набрал больше 45 тысяч просмотров и почти 800 комментариев. Режиссером клипа стал Юрий Катинский, который сотрудничает с продакшеном Алана Бадоева.
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Долгое время фанаты дуэта опасались, что новая солистка не сможет затмить вокал Анны Дзюбы. Однако, как оказалось, Артик не ошибся с выбором напарницы и поклонники остались очень довольны звучанием Севиль.
- "Ещё ни одна группа, как мне кажется, так достойно не обновлялась. Всё на высшем уровне, и солистка, и песня, и клип"
- "Севиль крутая!!! Артём не ошибся!"
- "Не заменимых людей нет.. Хорошая девочка. Артик огонь продюсер"
- "Огонь!!!!!!!! Севель просто нереальная красотка и супер фотогеничная!"
- "Боже какие вы крутые! Группа вышла на новый уровень, Севиль шикарна"
Услышать трек слушатели могли до выхода клипа, так как официальная премьера "Гармонии" состоялась 21 января. Вероятно для того, чтобы фанаты могли подпевать под видео:)
Напомним, что экс-солистка Artik&Asti Анна Дзюба тоже не теряла времени после ухода из коллектива и начала строить сольную карьеру. Певица Анна Asti презентовала свою песню – "Феникс", которую поклонники тоже оценили по достоинству.