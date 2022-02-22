Оксана Байрак накинулась на Виталину Ющенко, которой пришлось доказывать, что ее семья не сбежала из Украины

Виталина Ющенко ответила, что не собирается покидать страну / Фото: YouTube, Instagram/vitalinayuschenko

Скандальная Оксана Байрак, которая ранее заступилась за поклонницу Путина Снежану Егорову, не сдерживает эмоций на фоне событий последних суток.

Сейчас в соцсетях многие обсуждают ситуацию в Украине, звезды шоу-бизнеса пишут, что нужно оставаться дома и верить в силы государства и армии. Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко – Виталина – опубликовала в Instagram-профиле пост, сообщив подписчикам, что ее семья никуда не сбегает и остается дома:

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Я, мои дети, моя семья, мы все находимся в Киеве.

Скриншот: instagram.com/vitalinayushchenko

Невестка Ющенко – Елена – также написала в Сети, что она находится в Киеве:

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Мы в Украине. Работаем и живем, как всегда… Слава Украине.

Скриншот: instagram.com/olena_yushchenko

Но Оксана Байрак уверена, что бывший президент сделает все, чтобы в случае необходимости, увезти семью подальше.

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Собственно это режиссер и написала в комментариях к посту Виталины Ющенко:

Виталина, но признайся! Папа сделает все, чтобы вы умчали на частном борте! Самолета! Из Украины!

Скриншот: instagram.com/vitalinayushchenko/

За Виталину вступилась Елена Ющенко. "Ну вам же лучше знать возможности нашей семьи. При всем уважении, как такие люди мне "нравятся". Считают которые чужие деньги и возможности!", – написала она в ответ режиссеру.