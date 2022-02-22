Оксана Байрак накинулась на Виталину Ющенко, которой пришлось доказывать, что ее семья не сбежала из Украины

Виталина Ющенко ответила, что не собирается покидать страну / Фото: YouTube, Instagram/vitalinayuschenko
Скандальная Оксана Байрак, которая ранее заступилась за поклонницу Путина Снежану Егорову, не сдерживает эмоций на фоне событий последних суток.
Сейчас в соцсетях многие обсуждают ситуацию в Украине, звезды шоу-бизнеса пишут, что нужно оставаться дома и верить в силы государства и армии. Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко – Виталина – опубликовала в Instagram-профиле пост, сообщив подписчикам, что ее семья никуда не сбегает и остается дома:
Я, мои дети, моя семья, мы все находимся в Киеве.
Невестка Ющенко – Елена – также написала в Сети, что она находится в Киеве:
Мы в Украине. Работаем и живем, как всегда… Слава Украине.
Но Оксана Байрак уверена, что бывший президент сделает все, чтобы в случае необходимости, увезти семью подальше.
Собственно это режиссер и написала в комментариях к посту Виталины Ющенко:
Виталина, но признайся! Папа сделает все, чтобы вы умчали на частном борте! Самолета! Из Украины!
За Виталину вступилась Елена Ющенко. "Ну вам же лучше знать возможности нашей семьи. При всем уважении, как такие люди мне "нравятся". Считают которые чужие деньги и возможности!", – написала она в ответ режиссеру.