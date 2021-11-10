Олег Винник назвал свою фаворитку в гипершоу Маска

У Олега Винника появилась новая фаворитка в гипершоу "Маска". / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", прес-служба Олега Винника

Наряду со всей страной отгадывают участников звездные детективы шоу, среди которых любимец миллионов Олег Винник, у которого еще раньше появилась фаворитка на шоу. Популярный артист раскрыл имя маски, которая поразила его больше всего.

Напомним, что в третьем выпуске шоу "Маска" разоблачили Фею, которой оказалась популярная телеведущая.

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Три чрезвычайных эфира гипершоу "Маска" позади, поэтому детективы уже имели возможность изрядно рассмотреть участников второго сезона.

По словам Олега Винника, ему особенно пришлась по душе самая неординарная героиня масштабного проекта канала "Украина" – Скандал .

Фото: Скриншот YouTube

Я просто бомбастически поражен от Скандала. И честно говоря, после первого ее выступления думал, что угадал, кто там. Очень мне понравился этот утонченный образ, потому что, на мой взгляд, костюм должен подходить вокалу. Пока кажется, что в этом сезоне меньше вокалистов. Но я уверен, что мы еще услышим чрезвычайные голоса, потому что создатели проекта любят все самое интересное приберечь поближе к финалу, – отмечает Винник.

Смотрите выступление Скандала в шоу "Маска":

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А кто из героев больше всего поразил его коллег, звездных детективов NK | Настю Каменских, Олю Полякову, Андрея Данилко и DZIDZIO? Узнаем уже скоро! Смотрите новый сезон самого звездного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам в 21:00 на канале "Украина".

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