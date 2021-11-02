Звезды сошлись: у Олега Винника появилась фаворитка на шоу Маска

Это точно самая реалистичная маска сезона! Но похоже, что под угрожающим видом Гориллы скрывается настоящая доброта.
Во втором эфире на сцене гипершоу "Маска" она поразила зрителей невероятным исполнением песни I Have Nothing Уитни Хьюстон, а во время выступления Гориллы на экране появилось фото Олега Винника.
Неужели участница посвятила эту композицию любимцу всех женщин Украины?
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Это просто шок! Таких женственных горилл я еще не встречал, – заявил Олег Винник в эфире телеканала "Украина" и направился на сцену.
Смотрите выступление Гориллы во втором выпуске шоу "Маска"
Оля Полякова пошутила, что на проекте сложилась новая пара, а ведущий Владимир Остапчук решил забавно прокомментировать этот союз:
Их сердца сейчас будут биться вдвое быстрее. Он светленький, она темная. Он сильный, она тоже не слабая. Он просто развернулся к ней, взял ее за талию, и они уехали в свой 4-этажный зоопарк.
DZIDZIO тоже не отставал от коллег, сравнив участницу гипершоу "Маска" с героиней одной из самых популярных песен Винника.
Вила на місяць молода Горилиця, – сказал DZIDZIO и воскликнул: Цілуйтесь! Гірко!
И они поцеловались. Такой публичный романтический жест смутил Гориллу.
У нас уже две пары есть – DZIDZIO и Жирафа, Олег и Горилла. Остался один нетронутый у нас Андрюшечка (Андрей Данилко – ред.) Но мы и тебе кого-то найдем! – пошутила Оля Полякова.
Ну а какая звезда может скрываться в этом оригинальном образе? Смотрите новый сезон самого популярного и таинственного на украинском телевидении и во всем мире шоу "Маска" каждую субботу, в 21:00, на телеканале "Украина".
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