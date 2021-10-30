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Просто шок! Кто прятался в маске Грифона во втором выпуске гипершоу Маска

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
30 октября, 23:19
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В эту субботу зрители гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" увидели долгожданный второй выпуск и новых персонажей. Но самое интересное – стало известно, кто прятался за маской Грифона
Кто снял маску Грифона во втором выпуске "Маски"
Кто снял маску Грифона во втором выпуске "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

Неделю назад состоялась премьера второго сезона самого загадочного и самого звездного шоу страны "Маска". После сегодняшнего второго выпуска у зрителей появилось еще больше вопросов, потому что в проекте появились еще семь новых персонажей.

На самом деле, на одного меньше – потому что в конце выпуске одной маске пришлось себя рассекретить. Детективы шоу и зрители проголосовали таким образом, что снять маску должен был Грифон.

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Оказалось, что за этой маской прятался вратарь украинской футбольной сборной и клуба "Шахтар" Андрей Пятов! Смотрите, как это было:

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Я действительно никогда не пел и не проявлял интерес к вокалу, даже в караоке, – признался Андрей Пятов. – Это совершенно новый для меня опыт. Но в глубине души я мечтал попасть в такое грандиозное шоу, тем более, с такими замечательными людьми, иметь возможность поработать с профессионалами. Мы, спортсмены, футболисты – очень стеснительные. Но участие в этом проекте помогло мне раскрыться.

Грифоном в шоу "Маска" оказался Андрей Пятов
Грифоном в шоу "Маска" оказался Андрей Пятов / Фото: телеканал "Украина"

Всего во втором сезоне шоу "Маска" 14 персонажей, которых должны рассекретить звездные детективы NK | Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO.

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А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам, в 21:00, на телеканале "Украина"!

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и в наши жизни. Будем очень по тебе скучать.

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