Ольга Горбачева завершила карьеру и провела прощальную вечеринку вместе с KAZKA

KAZKA провела вечеринку, которая стала для Ольги Горбачевой прощальной / Фото: пресс-служба
О том, что Ольга Горбачева завершает карьеру певицы и телеведущей, она заявила в июле этого года. И совсем недавно у подопечных ее супруга, известного продюсера и основателя компании mamamusic Юрия Никитна, группы KAZKA набрался целый миллион подписчиков в YouTube!
По этому случаю группа устроила вечеринку, на которой гостей встречала Ольга. Вечеринка стала одновременно и прощальной для Горбачевой. На мероприятии она заявила, что скоро отправится в прощальный тур.
Также не пропустите интересную новость: солистка KAZKA рассказала о своем бойфренде.
А группа KAZKA тем временем анонсировала выход нового альбома. В него войдут саундтреки к анимационному сериалу "KAZKA:Тайна Чарголоса" и сериала "Моя любимая Страшко", а также дуэты с украинскими исполнителями, включая песню "Зірочка", выполненную с Тиной Кароль и "Поруч", которую группа KAZKA записала с ALEKSEEV. Его релиз состоится уже этой осенью.
Как мы писали выше, музыканты отпраздновали диджитал-юбилей – скоро за свой первый миллион KAZKA получит "золотую" кнопку от официальных представителей YouTube.
Кстати, обложкой нового альбома станет новый логотип мультимедийной вселенной KAZKA SVIT, который компания mamamusic представила во время празднования.
Логотип символизирует сочетание главных составляющих вселенной – творчества, уникальности, национального культурного кода и этнических мотивов.
На мероприятие пришло много гостей. Мы тоже побывали там и заметили среди приглашенных блогеров Евгения Таллера, Диану Глостер, супругу Владимира Остапчука – Кристину Остапчук, участников "Танців з зірками" Яну Цыбульскую и Дмитрия Жука, которые, похоже помирились.
Также поддержать KAZKA пришел партнер солистка группы Александры Зарицкой по "Танцям з зірками" Юрий Мешков.
Другие новости о KAZKA:
- Фронтвумен KAZKA объяснила, почему считает себя квиром.
- Тина Кароль записала популярную песню своего детства с группой KAZKA.