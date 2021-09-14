Ольга Сумская поразила тонкой талией на архивном снимке в купальнике (фото)

Ольга Сумская показала свое архивное фото в купальнике / Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская, которая на днях показала свое архивное фото из 80-х в образе Роксоланы, вспомнила еще несколько моментов из молодости.

В Instastories знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в купальнике на берегу реки. Фото было сделано в 1986 году, когда звезде было 20 лет. В подписи к снимку Ольга Сумская отметила, что длинная коса – ее настоящие волосы.

На другом архивном снимке актриса позирует в деловом образе – жакете, юбке, темных капроновых колготках и туфлях.

Актриса Ольга Сумская показала, как выглядела в 20 лет / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что Ольга Сумская дебютировала на сцене в возрасте пяти лет. Актерскую карьеру звезда начала еще в студенческие годы. Ее дебют в кино состоялся в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". После выпуска из университета Ольга Сумская стала ведущей актрисой Театра русской драмы имени Леси Украинки. Большую популярность звезда получила, когда сыграла главную роль в сериале "Роксолана".

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Дочь Ольги и ее супруга Виталия Борисюка, Анна Борисюк, тоже пошла по стопам родителей.

Смотрите интервью Анны Борисюк об издевательствах в школе и актерской карьере:

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