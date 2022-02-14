Ольга Сумская в День влюбленных поняла, что у них с Виталием Борисюком все серьезно

Ольга Сумская показала архивные фото с мужем 20-летней давности. / Фото: instagram.com/olgasumska

Сегодня весь мир празднует романтический праздник – День влюбленных . Именно в этот день Ольга Сумская призналась, что 14 февраля 1991 года поняла, что у них с Виталием Борисюком все серьезно и надолго.

Сумская опубликовала серию архивных фото с мужем в Instagram. Также она посвятила Борисюку трогательную публикацию.

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23 года назад Сумская и Борисюк впервые праздновали день святого Валентина вместе.

Ольга Сумская поздравила фанатов с Днем влюбленных / Фото: instagram.com/olgasumska

Я нашла в гримерной во время репетиции мюзикла "Кандид" шоколадное сердце от тебя (Виталий Борисюк), с запиской внутри и поняла, что все серьезно! Нас тогда поставили в паре репетировать Кандида и Кунегунду, – вспомнила артистка.

Как отметила звезда, Вольтер (французский философ-просветитель) и Бернстайн (американский композитор) знают больше ее и Борисюка.

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Ольга Сумская вспомнила первый День святого Валентина с Виталием Борисюком. / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская в очередной раз поблагодарила судьбу за то, что она свела ее с Виталием Борисюком.

Я благодарю судьбу, что произошло именно так и не иначе, – трогательно написала актриса.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк вместе уже более 25 лет. / Фото: instagram.com/olgasumska

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Напомним, Ольга Сумская и ее муж, актер Виталий Борисюк вместе с 1996 года. В 2021 году пара отпраздновала 25-летие брака. У супругов есть 19-летняя дочь Анна, которая решила пойти по стопам звездных родителей.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники засыпали пару комплиментами и отметили, что они прекрасны:

Какая волшебная пара, настоящая и любящая.

Как же это трогательно.

Хорошие воспоминания и фото! С праздником вашу пару.

Вы классная пара!

Скриншот Instagram/olgasumska

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Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала в интервью о ботоксе, отношениях с родными и актерской дружбе.