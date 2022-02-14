Ольга Сумська саме у День закоханих зрозуміла, що у них із Віталієм Борисюком все серйозно

Ольга Сумська показала архівні фото з чоловіком 20-річної давності. / Фото: instagram.com/olgasumska
Сьогодні увесь світ святкує романтичне свято – День закоханих. Саме цього дня Ольга Сумська зізналася, що 14 лютого 1991 року зрозуміла, що у них із Віталієм Борисюком все серйозно і надовго.
Сумська опублікувала серію архівних фото із чоловіком в Instagram. Також вона присвятила Борисюку зворушливу публікацію.
Рівно 23 роки тому Сумська та Борисюк вперше святкували день святого Валентина разом.
Я знайшла в гримерній під час репетиції мюзиклу "Кандід" шоколадне серце від тебе (Віталій Борисюк), із запискою всередині і зрозуміла,що все серйозно! Нас тоді поставили в парі репетирувати Кандіда і Кунегунду, – пригадала артистка.
Як зауважила зірка, Вольтер (французький філософ-просвітитель) і Бернстайн (американський композитор) знають більше за неї та Борисюка.
Ольга Сумська вкотре подякувала долі за те, що вона звела її з Віталієм Борисюком.
Я дякую долі, що сталося саме так і не інакше, – зворушливо написала акторка.
Нагадаємо, Ольга Сумська та її чоловік, актор Віталій Борисюк разом із 1996 року. У 2021 році пара відсвяткувала 25-річчя шлюбу. У подружжя є 19-річна донька Ганна, яка вирішила піти стопами зіркових батьків.
Прихильники засипали пару компліментами та зазначили, що вони прекрасні:
- Яка ві чарівна пара, справжня і любляча.
- Як же ж це зворушливо.
- Гарні спогади й фото! Зі святом вашу пару.
- Ви класна пара!
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповіла в інтерв'ю про ботокс, стосунки з рідними та акторську дружбу.