Это был зов, но вам этого не понять: Полякова пристыдила Билозир за ее угрозы судом (видео)

Полякова не стала отмалчиваться в резонансной ситуации / Фото: Instagram/mashapolyakova

Напомним, на этой неделе обсуждают публичные выяснения отношений. Так, певица Оксана Билозир озвучила претензии к Оле Поляковой из-за ее исполнения песни "Колискова мелодія України" на известное произведение Мирослава Скорика "Мелодія". Билозир даже пригрозила ей судом (а также Тоне Матвиенко и Ольге Полежаке). Реакция Оли Поляковой уже известна.

На своей странице в Instagram Оля Полякова записала видео, в котором озвучила свою позицию по данному вопросу. Так, Полякова высказала мнение о том, что ее "Колыбельная мелодия Украины" к песне Билозир не имеет никакого отношения.

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Не время сейчас устраивать срач, но я просто не могу не прокомментировать Оксану Билозир, которая угрожает мне судом за песню "Колискова". На каком основании, Оксана? У вас есть авторское право на музыку Мирослава Скорика? Вы его наследник или, может быть, соавтор этой великой мелодии? Если это так, то я не удивлюсь вашей деловой хватке.

Полякова пристыдила Билозир за неуместные высказывания в момент, когда стоит поддерживать украинцев песнями, а не разводить скандалы.

Текст сочинил Александр Вратарев по моей просьбе написать песню обо всех матерях и детях, которые находятся в подвалах. На мелодию, которая бы поддерживала дух в этих людях. Это был зов, но вам этого не понять. Поэтому давайте будем честными: к "Колыбельной", написанной на мелодию Мирослава Скорика вы, Оксана, не имеете никакого отношения. Однако имеете отношение к незаконному какому-то недострою. Вот и занимайтесь там судами, застройщица вы наша. Так досадно, что человек, который должен был поддерживать страну и людей песней, просто пишет некую глупость, неуместность в соцсетях. Всем добра, а песня пусть живет.

До этого, кстати, артистка комментировала публикацию Кати Осадчей, которая посчитала претензии Билозир во время войны пиаром.

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скриншот из Instagram Поляковой

Привлечь меня в суд? На каком основании? Музыка принадлежит Мирославу Скорику, а текст авторский, Александра Вратарева, Билозир к моей песне не имеет никакого отношения, это вообще просто тупой пиар, во время войны… это дикость какая!,

— написала Полякова в комментарии.

Напомним, речь идет об этой песне.

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