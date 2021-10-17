Она мой ангел-хранитель: Евгения Власова публично извинилась перед Ириной Билык

Евгения Власова рассказала, как Ирина Билык спасла ее в период болезни / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/eygeniavlasova

Евгения Власова когда-то на несколько лет исчезла из шоу-бизнеса. Певица перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологией и только недавно вернулась на экраны украинского телевидения.

Женю поддерживали близкие, но особенно ей помогла певица Ирина Билык. Власова рассказала, что Билык является для нее невероятной личностью, которая очень многое сделала, чтобы поднять Женю на ноги.

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Когда у меня были проблемы со здоровьем, она была рядом, весь шоу-бизнес подняла на ноги, чтобы какая-то помощь была для меня. Я к Ире испытываю огромную человеческую любовь. Кстати я никогда об этом ей не говорила... Я только сейчас это поняла, – рассказала Евгения Власова в эфире шоу "Танці з зірками".

Ирина Билык, которая пришла на шоу поддержать свою подругу, отметила, что очень волнуется, когда ее хвалят и за что-то так сильно, как Власова, благодарят.

Я человек скромный и всегда волнуюсь, когда мне говорят, что я лучшая..., – с улыбкой сказала Ирина Билык.

Этим вечером Евгения Власова и ее новый партнер Александр Прохоров танцевали под песню Ирины Билык – "А я пливу у човні".

Женя рассказала, что для нее эта композиция многое значит, ведь каждая строчка – о ней, сильной и самодостаточной женщине.

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Напомним, что 23 октября на телеканале "Украина" стартует второй сезон шоу "Маска". Зрителей ждут новые невероятные персонажи и самые любимые детективы.

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