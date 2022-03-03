"Они хотят жрать! Они грабят наших людей!": Олег Винник обратился к российским матерям

Олег Винник обратился к матерям русских солдат / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Молчать о военной агрессии России больше нельзя. Украинские звезды не боятся громких заявлений и жестких обращений к россиянам и белорусам, которые продолжают молчать. Артист Андрей Данилко не постеснялся в прямом эфире назвать пропагандиста Соловьева "кастрюлей" и "карлицей".

Поклонники ждали реакции и от любимца украинской эстрады Олега Винника, который несколько дней никак не комментировал войну в Украине.

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В Instagram певец записал видеообращение к матерям российских солдат, которые приехали уничтожать украинский народ.

Мамы, вы пустили своих детей убивать мирных жителей? Уничтожать нацию? Цинично! Это даже не по-зверски, это варварство! <...> Я вас очень прошу, вы родили этих пацанов. Они у нас погибают, на нашем черноземе, тысячи пленных. Они же вам звонят, каждой мамочке: "Мама, забери меня отсюда!" И только вы, мамы, имеете право забрать ваших сыновей из моей страны! Вы приедете, вы их заберете! Они хотя жрать! Они грабят наших людей! Они убивают наших людей за кусок хлеба! – сказал Винник.

Исполнитель призвал матерей не закрывать глаза на происходящее, зайти в интернет и увидеть, что на самом деле происходит с их сыновьями.

Винник обратился с требованием ко всем жителям России и Беларуси не молчать, а выйти на митинги против диктатуры.

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Напомним, на шестой день войны Ани Лорак наконец-то открыто заявила, что родные под обстрелами. Также Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине.

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