От Мадонны до Red Hot Chili Peppers: звезды со всего мира споют в поддержку Украины

Мировые звезды примут участие в мероприятии в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Известные селбретис продолжают выступать в поддержку украинского народа. На днях провели благотворительное мероприятие по сбору средств в Бирмингеме. Сейчас же ожидается следующий ивент, цель которого – помочь Украине.

Онлайн-митинг запланирован на 8 апреля в рамках кампании Stand Up for Ukraine Rally. Мероприятие организует Global Citizen. Также с помощью этого мероприятия планируют призвать правительство стран по всему миру поддержать гуманитарные усилия Украины.

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Как сообщает Rolling Stone, такой ивент состоится за день до саммита, который организуют премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. На саммите будет проводиться сбор средств для помощи беженцам и переселенцам из Украины, а также других стран, где есть зоны военных конфликтов, в частности Йемен, Южный Судан и Афганистан.

Отмечается, что на онлайн-мероприятии примут участие Мадонна, U2, Селин Дион, Билли Джоэл, Хью Джекман, Green Day, Фаррелл, Оззи Осборн, Red Hot Chili Peppers, Крис Рок, Деми Ловато, Pearl Jam, The Weeknd, Билли Айлиш и многие другие знаменитости.

Событие должно сплотить людей в соцсетях, чтобы оказывать давление на правительства и корпорации для получения дополнительной финансовой поддержки для помощи людям, пострадавшим от войны.

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Организаторы этого инвента планируют собрать миллиарды долларов.

Напомним, ранее в Варшаве прошел благотворительный концерт в поддержку Украины.

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