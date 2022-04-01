Від Мадонни до Red Hot Chili Peppers: зірки з усього світу заспівають на підтримку України

Світові зірки візьмуть участь у заході на підтримку України / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Відомі селбретіс продовжують виступати на підтримку українського народу. Днями провели благодійний захід зі збору коштів у Бірмінгемі. Нині ж очікується наступний івент, мета якого – допомогти Україні.

Онлайн-мінтинг заплановано на 8 квітня в рамках кампанії Stand Up for Ukraine Rally. Захід організовує Global Citizen. Також за допомогою заходу, планують закликати уряд країн по всьому світу підтримати гуманітарні зусилля України.

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Як повідомляє Rolling Stone, такий івент відбудеться за день до саміту, який організовують прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. На саміті проводитиметься збір коштів для допомоги біженцям та переселенцям з України, а також з інших країн, де є зони воєнних конфліктів, зокрема Ємен, Південний Судан та Афганістан.

Зазначається, що на онлайн-заході візьмуть участь Мадонна, U2, Селін Діон, Біллі Джоел, Х’ю Джекман, Green Day, Фаррелл, Оззі Осборн, Red Hot Chili Peppers, Кріс Рок, Демі Ловато, Pearl Jam, The Weeknd, Біллі Айліш та багато інших знаменитостей.

Подія має згуртувати людей у ​​соцмережах, аби тиснути на уряди та корпорації для отримання додаткової фінансової підтримки для допомоги людям, які постраждали від війни.

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Організатори цього івенту планують зібрати мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше у Варшаві пройшов благодійний концерт на підтримку України.

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