Отбой в 2 ночи, стресс и много встреч: как выглядит типичный день главы оргкомитета Мисс Украина

Вероника Щипцова рассказала правду о работе в оргкомитете "Мисс Украина" / Фото: пресс-служба, instagram.com/veronica_shchiptsova, Коллаж: Сегодня

Это то, что остается за кадром! Недавно мы пообщались с участницами конкурса, которые рассказали нам о жизни в лагере для подготовки к финалу "Мисс Украина". А теперь в интервью "Сегодня" о своем типичном дне, а также о том, что остается "за кулисами", рассказала глава оргкомитета Вероника Щипцова.

Работа над конкурсом: сколько человек в команде

Наверняка не все могли представить себе, каким насыщенным может быть график организаторов конкурса "Мисс Украина".

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Команда, которая трудится над созданием финального шоу – это примерно 120-150 человек – все, кто работает над созданием сцены, концертной программы и так далее. На постоянной основе в "Мисс Украина" работает 10 человек. По словам Вероники, есть еще и люди на аутсорсе – SMM-специалисты, дизайнеры, таргетологи – их примерно 20. И, конечно же, всю работу этих людей необходимо контролировать, знать все нюансы.

Считаю, что руководитель – не просто человек, который распределяет задачи между сотрудниками – он помогает, если коллеги не могут справиться с чем-то, контролирует, поддерживает. Я вникаю в абсолютно каждую деталь, начиная от технических моментов – например, охрана на локации, заканчивая коммуникационными – взаимодействием с медиа, – говорит Вероника.

Вероника Щипцова, глава оргкомитета "Мисс Украина" / Фото: instagram.com/veronica_shchiptsova

День начинается в 7 утра, заканчивается в 2 ночи

По словам Вероники, последний раз выходной у нее был месяц назад. Бесконечные встречи, репетиции, коммуникация с прессой, с приглашенными артистами и многое другое – это неотъемлемая часть графика Щипцовой.

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Утром быстро собираюсь, потом приезжаю в офис, час уходит на планерку. Далее – офисная работа до обеда, потом выезжаю на ряд встреч, после обеда делаю срез выполненных заданий и помогаю коллегам решить то, что еще не сделано, если есть проблемы. Вечером выезжаю в лагерь к девушкам или на репетицию, потом вечерняя встреча либо примерка нарядов, час на личные процедуры . В конце дня – работаю с цифрами, документами – все это где-то до полночи или до двух ночи, – говорит Вероника.

Вероника Щипцова / Фото: пресс-служба

Узнав о таком напряженном графике работы, мы поинтересовались у Вероники, как ей удается держать себя в форме и поддерживать нормальное самочувствие.

Мой характер не позволяет сойти с дистанции и бросить дело на половине пути. И, конечно, стараюсь следить за своим здоровьем, принимаю витамины, хожу на массажи, помогаю своему организму победить стресс. Потому что нагрузка очень серьезная. Придерживаюсь правильного питания, спорта сейчас меньше – это скорее зарядки и аэробные нагрузки ситуативные, – объясняет Щипцова.

Вероника Щипцова / Фото: instagram.com/veronica_shchiptsova

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По словам Вероники, ей очень повезло с сотрудниками, которые являются большой, слаженной командой, а конкурс "Мисс Украина" девушка называет своим "вторым домом".

Кто станет победительницей конкурса все узнают уже сегодня, 21 октября. Финал мероприятия состоится в Национальном дворце "Украина", за победу поборются 25 красавиц из разных городов Украины.

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