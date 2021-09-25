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Участница Холостяка 10 прошла в финал Мисс Украина-2021

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 сентября, 12:22
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Алина Ляшук, которая боролась за сердце Максима Михайлюка, не менее упорно работала и над тем, чтобы пройти кастинг и стать участницей главного конкурса красоты
Участница "Холостяка" прошла в финал "Мисс Украина-2021"
Участница "Холостяка" прошла в финал "Мисс Украина-2021" / Фото: https://www.instagram.com/lionilal

На прошлой неделе были представлены 25 финалисток конкурса красоты Мисс Украина-2021, финал которого состоится 21 октября.

Одной из участниц оказалась девушка, которая принимала участие в шоу "Холостяк-10" – Алина Ляшук. Как она написала в соцсети, ей пришлось долго идти к этой мечте и упорно работать над собой.

Осуществилась моя мечта, к которой долго шла и работала над собой! Сколько же мной было сделано попыток, чтобы это событие стало частью жизни! Невероятные эмоции счастья хочу помнить, – призналась Алина Ляшук.

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В этом году организаторы 30-го по счету конкурса представили публике новую корону для конкурса "Мис Украина – 2021", которая изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней. Изделие также украсили 1250 бриллиантами и 27 сапфирами.

Что известно об Алине Ляшук

Алина Ляшук родом из Ровно. Она активно участвует во всевозможных телешоу. Ее можно увидеть в "Х-фактор", "Звана вечеря", "Холостяк-10". Алина поет и ведет Instagram, где на нее подписаны почти 300 тысяч пользователей.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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