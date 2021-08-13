Отец Меган Маркл cчитает, что из-за принца Гарри его дочь изменилась в худшую сторону

Отец Меган Маркл считает, что принц Гарри виноват в его ссоре с дочкой / Фото: Getty Images

Меган Маркл уже долгое время находится в ссоре со своим отцом Томасом. Отец герцогини Сассекской часто в общение с журналистами критикуют дочь. Но недавно 77-летний мужчина заявил, что хочет помириться с дочкой и видеться со своими внуками. В день рождения Меган Маркл он решил сделать первый шаг и отправил подарок дочери, но она его проигнорировала. Теперь же в новом своем интервью Томас Марк утверждает, что до встречи с принцем Гарри его дочь была добрее. Об этом пишет The Sun.

Моя дочь была гораздо более щедрым и любящим человеком, чем сейчас, — сказал Томас Маркл.

Томас Маркл и Меган Маркл / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Отец Меган Маркл заявил, что отношения с парой начали портиться накануне их свадьбы. Тогда Томас попал в больницу из-за проблем с сердцем. Гарри и Меган перестали поддерживать связь с Томасом после того, как он сказал, что не сможет приехать на свадьбу.

Представьте, что вы родитель, и ваш ребенок оказался в больнице. Разве вы не будете беспокоиться о его здоровье, выживет он или умрет? Но с тех пор они не отвечают мне. Ни в какой форме. Меган изменилась после встречи с Гарри, это не та дочь, которую я знал, – сказал отец герцогини Сассекской.

Томас Маркл Фото: Channel 5

Не смог Томас не прокомментировать скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Он обвинил пару во лжи. Отец Меган не понимает, почему его дочь солгала о свадьбе.

Она лгала. Она лгала годами. Ложь про архиепископа? Как можно сказать: "Мы поженились за три дня до свадьбы?" Ее ложь настолько очевидна, что я не знаю, почему она говорит это, – отметил отец Меган.

Не смотря на все, отец Меган Маркл не теряет веры наладить отношения с дочерью и ее супругом. Томас Маркл мечтает о встречи с внуками, ведь он их до сих пор не видел.

Почему Меган Маркл в ссоре со своим отцом?

Напряженные отношения Томаса с Меган достигли апогея в 2018 году накануне свадьбы королевской четы. Тогда выяснилось, что папа Меган Маркл присылал их с Гарри фотографии прессе, а также отдал ее личное письмо журналистам.

Меган, которая после ухода из королевской семьи с Гарри и их детьми живет в Монтесито, в США, в интервью Опре Уинфри рассказала о своих отношениях с отцом. Она заявила что, не может простить его "предательство".

Несмотря на то, что отец Меган Маркл тоже живет в США, они не виделись уже несколько лет.

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