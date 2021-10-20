Думала, будем убивать друг друга: ожидания и реальность участниц Мисс Украина 2021

Участницы "Мисс Украина 2021" рассказали о своей подготовке - что ожидали, а чего нет / Фото: Коллаж: Сегодня, Григорак Лилиана / Life Сегодня

Сейчас все время девушки находятся в подготовительном лагере, который расположен недалеко от Киева. "Сегодня" побывали в месте, где сейчас проживают участницы конкурса. Ранее девушки эксклюзивно показали и рассказали нам о том, как им живется в лагере, а теперь мы расспросили красоток про их ожидания от подготовки к конкурсу, конкурентках и участии.

Нантина Дрончак

26-летняя участница конкурса Нантина Дрончак поначалу немного напряженно относилась к периоду подготовки, ведь не знала, какая атмосфера будет царить в лагере:

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Я была очень насторожена, потому что ранее принимала участие в ТВ-проекте, и там была напряженная атмосфера – искусственно созданные конфликты для того, чтобы шоу было интересным. Поэтому я ожидала, что здесь будет что-то подобное. В результате все гораздо лучше. В каких-то моментах труднее, потому что у нас очень насыщенный график. Мы просыпаемся в 7:00 утра, в 8:00 у нас тренировки, и весь день до вечера – все расписано. Я ожидала меньшего нагрузки, – делится Нантина.

Нантина Дрончак, участница "Мисс Украина 2021" / Фото: instagram.com/nantina__

Еще один момент, который удивил девушку – это еда. По словам Нантины, рацион питания в лагере достаточно строгий – все это ради самих же девушек и их фигур. Для девушки такой режим стал настоящим вызовом.

Еда меня шокировала. Во-первых, маленькие порции, во-вторых, набор продуктов. Нет ни сахара, ни масла, ничего. Например, у нас был творог с абрикосом порезанным – это максимально десертное. Я привыкла есть вкусно и не очень себя ограничиваю. У меня хороший обмен веществ. Для меня это челлендж, потому что когда ты привык к другой пище, эта кажется тебе невкусной, – объясняет Нантина.

Нантина призналась, что переживала по поводу своих соперниц – девушка предполагала, что они могут страдать "звездной болезнью" и общаться будет тяжело. На деле все участницы оказались довольно дружелюбными девушками.

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Участницы конкурса "Мисс Украина 2021" / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Марина Литвин

Еще одна участница конкурса, модель Марина Литвин, солидарна с Нантиной – девушка не ожидала, что конкурентки окажутся дружелюбными и все подружатся.

Очень переживала, с кем меня поселят, потому что мы сами не выбираем (в лагере девушки живут по двое в номер – Ред.). Мы выбирали рандомно, нам сделали мешочек с именами. Мне кажется, мы распределились судьбой, все девочки примерно похожи интересами, всем комфортно жить. Мы все такие дружные, я думала мы тут будем убивать друг друга, конкурентки. Есть такие девочки характерные, я боялась, чтобы меня не "задавили". Мы слаженно работаем, все очень классно. Сложно вставать утром, – говорит Марина.

Марина Литвин, участница "Мисс Украина 2021" / Фото: instagram.com/litvin_marina_

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Ольга Шамрай

Ольга проживает и работает в Польше. В Украину приезжает максимум раз в месяц. Волей судьбы девушка оказалась на конкурсе – она присоединилась к кастингу, который проходил в одном из торговых центров Киева.

Я знаю Настю (Анастасию Рудую – Ред.), которая участвовала в одном из ТВ-проектов про моделей. Она мне рассказывала, какие там были условия для жизни, пища, поэтому у меня такая картинка сложилась...не очень. Как только мы зашли, все увидели мою реакцию, она была такая: "О, здесь тепло". Домики красивые и внутри очень уютно. Мне здесь очень комфортно и приятно, – признается Ольга.

Ольга Шамрай, участница "Мисс Украина 2021" / Фото: instagram.com/olya_shamrai

Анастасия Рудая

Анастасия Рудая – экс-участница шоу "Топ-модель по-украински". По словам девушки, условия на шоу и в лагере участниц конкурса "Мисс Украина" – небо и земля. График в лагере хоть и жесткий, но есть больше свободы и более приятная атмосфера. К слову, на конкурс Настя попала с третьего раза.

У меня здесь есть телефон, у меня есть свобода, нет много свободного времени, но я могу делать все, что хочу. Нормальные адекватные девушки, общение. График и ритм очень насыщенные, но мне нравится. Я уверена, что вернусь к обычной жизни и буду скучать по этому. Мне нравится такое питание, потому что так я похудею. Я стараюсь правильно питаться, но не настолько. Здесь вообще даже ложечку меда в кашу не дают, хотя бы этого хотелось , – говорит Анастасия.

Анастасия Рудая, участница "Мисс Украина 2021" / Фото: instagram.com/____rudi_____

В общем, лагерь подготовки к финалу конкурса "Мисс Украина" – это вам не курорт! Приходится ограничивать себя в еде, много тренироваться и быть в форме, рано вставать и не пропускать ни одну репетицию и другие мероприятия. Но все это делается ради прекрасного результата, а значит – оно того стоит!

Участницы "Мисс Украина 2021" / Фото: Григорак Лилиана / Life Сегодня

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