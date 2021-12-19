Пари Оли Поляковой и тройка финалистов: как прошел девятый выпуск Маски

Как прошел полуфинал шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"
По эмоциональности и напряженности этот выпуск "Маски" превзошел предыдущий восьмой, ведь стало известно, какие участники прошли в финал невероятного шоу.
Напомним, что в прошлую субботу "Маску" покинула Горилла, из-за чего ушла и Оля Полякова. До последнего не было известно, появится ли звездный детектив в своем кресле... Но чудо случилось – Полякова вернулась!
Я всю неделю злилась, все неделю кидала о стену разные вещи... Я не согласна с тем, что случилось, но выбирать полуфиналистов без Оли Поляковой, это как праздновать новый год без оливье – это невозможно, – сказала Оля Полякова.
Первым на сцену в девятом выпуске вышел Ниндзя – это VIP-гость, который рассекретил себя сразу же после выступления.
Это может быть спортсмен или Пивоваров, который занимается боевыми искусствами, – мгновенно предположила NK.
Оля Полякова решила, что в этом необъятном костюме может быть Юрий Горбунов, а может и Юрий Ткач. Никто из звездных детективов не угадал, а кто был за маской Ниндзя – смотрите тут.
Пришло время баттлов между полуфиналистами. Пара номер один – Робот и Мухомор. Первой выступила Робот, в которой звездные детективы гипершоу видят то Лесю Никитюк, то Jerry Heil.
Мухомор во время своего выступления признался в любви Оле Поляковой и даже принес ей цветы. А детективы откинули все свои предыдущие догадки относительно этого персонажа.
Андрей Данилко, кстати, ранее говорил, что знает, кто на самом деле Мухомор, но снова промолчал.
Во время голосования зрители шоу "Маска" и детективы определили первого финалиста – ним стал Мухомор!
Вторая пара полуфинала, которая боролась за место в 10-м выпуске шоу "Маска" – Жирафа и Тигр. DZIDZIO уже несколько эфиров пытается поближе познакомиться с Жирафой, потому умоляет зрителей оставить ее на проекте.
После очередного голосования определился еще один участник второго сезона, который должен был себя рассекретить. К радость Дзидзьо, это была не Жирафа, а Тигр. Им оказался украинский музыкант и певец Сергей Бабкин!
Следующая пара полуфинала – Котик и Скандал. После выступления Котика Оля Полякова не могла успокоиться и несколько минут кричала, что это Петя Черный. Певица даже не слушала о вариантах, которые озвучивали ее коллеги.
Что касается Скандала, то практически все звездные детективы шоу "Маска" уверены, что это MARUV. Так это или нет, мы сможем узнать через неделю, потому что Скандал прошла в финал второго сезона! А кто прятался в костюме Котика и выиграла ли очередной спор Оля Полякова, узнайте здесь.
Кто прошел в финал второго сезона шоу "Маска"
В последнем выпуске самого загадочного и самого звездного шоу страны мы узнаем, кто же на самом деле такие провокационная Скандал, влюбленный и меланхоличный Мухомор и мечтательная Жирафа, которую так обожает DZIDZIO.
Смотрите суперфинал шоу-детектива "Маска" в субботу, 25 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".
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