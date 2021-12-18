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Котиком в шоу Маска был известный Певец, которого первой отгадала Полякова (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 23:43
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Смотрите последнее раскрытие в девятом выпуске шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина". Далее – финал!
Кто прятался в маске Котика
Кто прятался в маске Котика / Фото: телеканал "Украина"

Олю Полякову можно назвать самым азартным детективом шоу "Маска". В начале девятого выпуска она поспорила из-за Ниндзя, а в конце эфира пообещала съесть свой парик, если Котиком не окажется Петя Черный.

Один из самых ярких участников второго сезона гипершоу "Маска" Котик в полуфинале проекта сошелся в поединке с эпатажным и непредсказуемым Скандалом.

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Котик и Скандал в полуфинале шоу "Маска"
Котик и Скандал в полуфинале шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Перед выступлением участник решил запутать детективов и вместо обычных подсказок снова предложил разгадать уникальный кроссворд. После чего подарил поклонникам зажигательное выступление на песню "Susanna" легендарного Андриано Челентано.

Если это не Петр Черный – я съем свой парик! Вы видели это выступление? Это точно он! Сегодня мы насладились пением крутого цыганского Челентано! – заявила Оля Полякова.

Не согласились с мнением Поляковой ее коллеги: по версии Олега Винника под маской Котика скрывался ведущий Юрий Ткач, NK | Настя Каменских предположила, что в костюме могли быть Дима Коляденко или BIG BOSS.

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Андрей Данилко долго молчал и вдруг прокомментировал: "Скажу вам, что парик Оли Поляковой будет цел".

Когда с участника сняли маску, шокированы были все кроме Поляковой и Данилко, которые сразу начали обниматься, ведь под костюмом все же скрывался Петр Черный.

Смотрите, как это было:

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Артист признался, что ему было не просто скрывать свою манеру пения и узнаваемые движения, которые могли бы его выдать.

Я благодарен этому проекту за то, что смог проявить себя в разных стилях. Конечно, мне было тяжеловато. Однако так круто, что внутри этих образов артисты могут раскрыться так, как даже сами того не ожидали. Я экспериментировал, постоянно пытался запутать вас, но вы раскусили, – поделился Петр Черный на сцене шоу "Маска".

Петя Черный до последнего надеялся, что детективы "Маски" его не рассекретят
Петя Черный до последнего надеялся, что детективы "Маски" его не рассекретят / Фото: телеканал "Украина"

Смотрите суперфинал шоу-детектива "Маска" в субботу, 25 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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