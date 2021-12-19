Парі Олі Полякової та трійка фіналістів: як пройшов дев'ятий випуск Маски

Як пройшов півфінал шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"
За емоційністю та напруженістю цей випуск "Маски" перевершив попередній восьмий, адже стало відомо, які учасники пройшли у фінал неймовірного шоу.
Нагадаємо, що минулої суботи "Маску" покинула Горила, через що пішла і Оля Полякова. До останнього не було відомо, чи з'явиться зірковий детектив у своєму кріслі... Та чудо сталося – Полякова повернулася!
Я весь тиждень злилася, весь тиждень кидала об стіну різні речі... Я не погоджуюся з тим, що трапилося, але обирати півфіналістів без Олі Полякової, це як святкувати новий рік без олів'є – це неможливо, – сказала Оля Полякова.
Першим на сцену у дев'ятому випуску вийшов Ніндзя – VIP-гість, який розсекретив себе одразу ж після виступу.
Це може бути спортсмен чи Пивоваров, який займається бойовими мистецтвами, – миттєво припустила NK.
Оля Полякова вирішила, що у цьому неосяжному костюмі може бути Юрій Горбунов, а може й Юрій Ткач. Ніхто із зіркових детективів не вгадав, а хто був за маскою Ніндзя дивіться тут.
Настав час баттлів між півфіналістами. Пара номер один – Робот і Мухомор. Першою виступила Робот, у якій зіркові детективи гіпершоу бачать то Лесю Нікітюк, то Jerry Heil.
Мухомор під час свого виступу зізнався в коханні Олі Поляковій і навіть приніс їй квіти. А детективи відкинули всі свої попередні припущення щодо цього персонажа.
Андрій Данилко, до речі, раніше казав, що знає хто насправді є Мухомор, та знову промовчав.
Під час голосування глядачі шоу "Маска" та детективи визначили першого фіналіста – ним став Мухомор!
Друга пара півфіналу, яка боролася за місце у 10-му випуску шоу "Маска" – Жирафа та Тигр. DZIDZIO вже кілька ефірів намагається познайомитися з Жирафою, тому благає глядачів залишити її на проєкті.
Після чергового голосування визначився ще один учасник другого сезону, який мав себе розсекретити. На радість Дзідзьо, то була не Жирафа, а Тигр. Ним виявився український музикант та співак Сергій Бабкін!
Наступна пара півфіналу – Котик та Скандал. Після виступу Котика Оля Полякова не могла заспокоїтись і кілька хвилин кричала, що це Петя Чорний. Співачка навіть не слухала про варіанти, які озвучували її колеги.
Щодо Скандала, то практично всі зіркові детективи шоу "Маска" впевнені, що це MARUV. Так це чи ні, ми зможемо дізнатися за тиждень, тому що Скандал пройшла у фінал другого сезону! А хто ховався у костюмі Котика і чи виграла чергову суперечку Оля Полякова, дізнайтесь тут.
Хто пройшов у фінал другого сезону шоу "Маска"
В останньому випуску найзагадковішого і найзірковішого шоу країни ми дізнаємося, хто ж такі насправді провокаційна Скандал, закоханий і меланхолійний Мухомор і мрійлива Жирафа, яку так любить DZIDZIO.
Дивіться суперфінал шоу-детектива "Маска" у суботу, 25 грудня, о 21.00 на телеканалі "Україна".
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