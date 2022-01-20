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Это официально: группа "Тартак" объявила о распаде

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 18:38
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У нас неутешительные новости для всех поклонников этой популярной группы. После 26 лет крутой работы и творчества "Тартак" прекращает свое существование
Коллектив официально прекращает работу
Коллектив официально прекращает работу / Фото: Facebook

В 2020-м году фанаты группы пришли в ужас от новости: бессменный фронтмен Александр Положинский уходит из коллектива. Но, как оказалось, это не все печальные известия. Сегодня участники группы сообщили: "Тартак" прекращает существование.

Группа "Тартак" распалась

Такая информация появилась на официальной странице коллектива в Facebook. Музыканты душевно поблагодарили поклонников за многолетнюю поддержку, любовь и внимание, а также призвали не унывать, а ждать новый проект.

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Группа "Тартак" прекращает свое существование
Группа "Тартак" прекращает свое существование / Фото: Facebook

Ми, музиканти Тартака, сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі групи. Дякуємо усім хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху. Однак ми маємо і хорошу новину. За майже два роки існування "Тартака" в оновленому складі нам вдалось створити між собою справжню колективну синергію і це дало натхнення рухатись далі. Зовсім скоро вийде у світ наш новий проєкт над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатись прем'єри першої, дебютної роботи. До зустрічі!

А это значит, что вскоре начнется совершенно новая история.

Предлагаем вспомнить несколько любимых треков группы "Тартак", которые знают все.

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Напомним, группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке. В феврале 2020 года фронтмен группы Александр Положинский покинул коллектив, а также завершил творчество в другом своем музыкальном проекте Був'є. На замену ему в Тартак пришел новый солист — Сергей Строян. В дискографии "Тартака" насчитывается 10 студийных альбомов.

Также сегодня активно обсуждают архивные фото Софии Ротару с покойным мужем.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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