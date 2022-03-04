Победитель Евровидения-2017 в поддержку Украины спел на украинском

Сальвадор Собрал перепел хит "Океана Эльзы" / Фото: instagram.com/salvadorsobral.music

Список звезд, кто поддерживает Украину регулярно пополняется. Мила Кунис рассказала, что сейчас как никогда гордится своим происхождением. Португальский певец Сальвадор Собрал решил спеть на украинском.

Он опубликовал у себя в Instagram видео и рассказал, куда обращаться украинским беженцам в Португалии.

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Победитель "Евровидения-2017", которое как раз в тот год проходило в Украине, перепел хит "Океана Эльзы" "Обійми".

Напомним, многие звезды поддерживают Украину. Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию российского агрессора. Раньше Милла Йовович эмоционально высказалась о войне России против Украины. Также актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.

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