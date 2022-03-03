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Британский актер Люк Эванс поддержал Украину и осудил архаичную идеологию российского агрессора

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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3 марта, 13:48
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Знаменитый актер Люк Эванс на своей странице в инстаграм поддержал украинцев, которые сейчас переживают вторжение и российскую агрессию
Люк Эванс публично поддержал Украину
Люк Эванс публично поддержал Украину / Фото: instagram.com/thereallukeevans

Пока многие из российских звезд отмалчиваются в связи с вторжением Путина в Украину (среди них рэпер Баста, певица Лариса Долина, Ёлка, Наташа Королева и другие), западные звезды во всю проявляют солидарность и поддержку.

Так, британский актер Люк Эванс, которого вы знаете по фильму "Дракула", на своей странице в инстаграм опубликовал непростые кадры, категорически осуждая войну в Украине.

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Вот что делает война, лицо этой женщины показывает боль, страдание и нищету, которые она причиняет невинным, оказавшимся в центре событий. Все во имя чего?? Архаичная идеология и полное игнорирование того, где мы на самом деле, как человеческая раса, находимся в 2022 году!! #ukraine #stopthewar #pleasestop ?

Также он показал видео из Лондона, демонстрирующее, как нас поддерживает Великобритания.

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Спасибо, Люк, за позицию!

Не забываем также, что и герцоги Кембриджские высказывались о войне в Украине, несмотря на правила в королевской семье.

В целом все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину. Западные звезды в том вопросе показывают абсолютную слаженность.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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