Победителем Співають всі! стал 16-летний одессит

Кто стал победителем "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

В суперфинале грандиозного вокального шоу "Співають всі!" самое масштабное звездное жюри во главе с Натальей Могилевской определило имя победителя сезона. Главный приз проекта – полмиллиона гривень получил талантливый парень из Одессы – Муаяд Абдельрахим.

Проект объединил 100 звезд, которые на протяжении восьми недель выбирали самых талантливых украинцев, достойных борьбы за 500 тысяч гривень. В финале зрители увидели потрясающие выступления 14-ти участников.

Реклама

В конце выпуска на сцене осталось три самых сильных конкурсанта, среди которых 30-летняя киевлянка ODARA, жена известного музыканта и композитора Евгения Хмары, 16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы и 39-летний бариста со Львова Эскен Зова.

Муаяд Абдельрахим, Владимир Остапчук и Эскен Зова в финале шоу / Фото: instagram.com/spivayut_vsi

Реклама

Участники сошлись в последнем вокальном поединке, после чего стало ясно – главный приз и почетное звание победителя первого сезона суперпопулярного шоу "Співають всі!" получил талантливый юноша Муаяд Абдельрахим.

Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал, – делится победитель шоу "Співають всі!" Муаяд Абдельрахим. – Победа на шоу – это большой шаг вперед и огромный толчок. Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать еще больше, буду стараться и ни в коем случае не оставлю это дело.

Реклама

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Еще новости по теме: