Почему отец Галины Хатчинс не обвиняет Алека Болдуина в смерти дочери

Отец Галины Хатчинс прокомментировал смерть дочери / Фото: Instagram

Бывший военный Анатолий Андросович в своем первом обращении после смерти его дочери Галины Хатчинс сказал, что вина лежит не на голливудском актере Алеке Болдуине, который стрелял в Галину, а на ответственной за оружие бригаде кино, ведь именно она передала ему заряженный револьвер. Об этом отец убитой заявил в британском таблоиде The Sun:

Мы до сих пор не можем поверить, что Галина мертва, ее мать сходит с ума от горя. Но я не считаю Алека Болдуина виновным. Ответственность лежит на тех, кто готовил оружие, – рассказал Анатолий.

Стало известно, что семья Галины сейчас готовится к тому, чтобы полететь в Америку. Они собирают все необходимые документы. Мама и сестра Хатчинс хотят как можно быстрее это сделать, чтобы утешить девятилетнего сына Галины Андроса.

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Мальчик очень сильно пострадал, – сказал отец убитой.

Галина Хатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

Также он говорит, что голливудский актер Болдуин сразу же связался с мужем убитой Мэтью и сейчас продолжает поддерживать общение с ним. Что касается судебного иска – решение о его подаче будет принимать муж Галины:

Мэт решит, нужно ли возбуждать процесс, - делится Андросович.

Похороны Галины Хатчинс еще не состоялись, но на церемонии прощания, где собрались родственники и друзья девушки, Алек Болдуин также присутствовал.

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