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Скучаем по тебе: супруг Галины Хатчинс опубликовал первый пост в Instagram после ее смерти

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 октября, 10:57
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В четверг Алек Болдуин выстрелил из реквизитного оружия во время съемок фильма в Нью-Мексико. Ружье оказалось заряженным, в результате ранения погибла женщина-оператор Галина Хатчинс
Муж Галины Хатчинс Мэттью почтил ее память в первом посте в Instagram после ее смерти
Муж Галины Хатчинс Мэттью почтил ее память в первом посте в Instagram после ее смерти / Фото: instagram.com/mhutchins777

В своем первом посте в социальной сети после того, как 42-летняя Галина была убита на съемочной площадке фильма "Ржавчина", 48-летний Мэттью поделился коротким сообщением и тремя фотографиями.

На снимках запечатлены Галина, Мэттью и их 9-летний сын Андрос.

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Мы скучаем по тебе, Галина, – написал в Instagram вдовец.

Галина Хатчинс с мужем и сыном
Галина Хатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

Украинка Галина Хатчинс скончалась от полученных травм после того, как ее доставили по воздуху в больницу. 48-летний режиссер Джоэл Соуза, который тоже получил ранение при выстреле, был выписан из больницы в пятницу.

Галина Хатчинс с сыном
Галина Хатчинс с сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

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Мэтью Хатчинс в интервью Daily Mail сказал, что 63-летний Алек Болдуин "очень поддержал" его, когда они говорили после трагедии. Актер же подтвердил в своем заявлении, что был на связи с Мэтью и добавил, что "полностью сотрудничал" с полицией.

Согласно опубликованному отчету, помощник режиссера картины, передавая Болдуину оружие, заявил о том, что оружие заряжено холостыми патронами. Подготовкой оружия для съемок занимался специалист, но пока он не выходит на связь с журналистам.

Что известно о трагедии

Несчастный случай произошел во время съемок одной из сцен фильма "Ржавчина", в котором снимается Алек Болдуин. В результате выстрела пострадало двое людей. Режиссер картины Джоэл Сауза был госпитализирован, но позже его выписали из больницы.

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Оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение. Ее в критическом состоянии доставили в больницу, где позднее женщина скончалась от полученных ранений.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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