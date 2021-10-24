Чому батько Галини Гатчинс не звинувачує Алека Болдвіна в смерті дочки

Батько Галини Гатчинс прокоментував смерть дочки / Фото: Instagram

Колишній військовий Анатолій Андросович у своєму першому зверненні після смерті його дочки Галини Гатчинс сказав, що винний не голлівудський актор Алек Болдвін, який стріляв у Галину, а відповідальна за зброю бригада кіно, адже саме вона передала йому заряджений револьвер. Про це батько вбитої заявив у британському таблоїді The Sun:

Ми досі не можемо повірити, що Галина мертва, її мати божеволіє від горя. Але я не вважаю Алека Болдвіна винним. Відповідальність лежить на тих, хто готував зброю, – розповів Анатолій.

Стало відомо, що сім'я Галини саме готується до того, щоб полетіти в Америку. Члени родини збирають усі необхідні документи. Мама і сестра Гатчинс хочуть якомога швидше це зробити, щоб втішити дев'ятирічного сина Галини Андроса.

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Хлопчик дуже сильно постраждав, – сказав батько вбитої.

Галина Гатчинс із чоловіком і сином / Фото: instagram.com/mhutchins777

Також він говорить, що голлівудський актор Болдвін відразу ж зв'язався з чоловіком убитої Метью і нині продовжує спілкуватися з ним. Щодо судового позову – рішення про його подання буде приймати чоловік Галини.

Мет вирішить, чи потрібно порушувати процес, – ділиться Андросович.

Похорон Галини Гатчинс ще не відбувся, але на церемонії прощання, де зібралися родичі та друзі загиблої, Алек Болдвін також був присутній.

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