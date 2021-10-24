Родители погибшей во время съемок Галины Хатчинс могут подать в суд на киностудию – СМИ

Голливудский актер Алек Болдуин на съемочной площадке нового фильма "Ржавчина" (Rust) случайно застрелил женщину-оператора Галину Хатчинс.
Приятель Галины из Киева рассказал The Sun, что "Семья скорбит, но в то же время они хотят ответов. Если кто-то ошибся, им придется заплатить".
Отец и мать Галины Хатчинс не понимают, как могло произойти что-то подобное, когда должны быть приняты все меры безопасности.
Они также отчаянно пытаются получить документы, чтобы попасть в США. У ее матери нет необходимых документов, – говорит источник.
В то же время СМИ пишут, что в киностудии Rust Movie Productions LLC опасаются крупного иска со стороны семьи, если выяснится, что гибели Галины Хатчинс можно было избежать.
Что произошло с Галиной Хатчинс
Во время съемок вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином погибла оператор съемочной команды 42-летняя Галина Хатчинс. Ранение также получил режиссер фильма Джоэл Соуза, который уже выписался из больницы.
Известно, что Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, но в нем оказались боевые патроны.
Алек Болдуин заявил, что шокирован трагическим происшествием и активно сотрудничает с полицией в расследовании этого дела.
Еще новости по теме:
Супруг Галины Хатчинс опубликовал первый пост в Instagram после ее смерти.
Заряженный боевыми патронами пистолет Болдуину дал помощник режиссера – новые подробности трагедии.