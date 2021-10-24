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Родители погибшей во время съемок Галины Хатчинс могут подать в суд на киностудию – СМИ

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 октября, 14:11
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Друзья украинки рассказали, что ее родители были "вне себя от горя" после того, как узнали, что случилось с Галиной. Теперь они намерены вылететь в США
Алек Болдуин случайно убил женщину-оператора на съемках фильма
Алек Болдуин случайно убил женщину-оператора на съемках фильма / Фото: Getty Images, instagram.com/halynahutchins

Голливудский актер Алек Болдуин на съемочной площадке нового фильма "Ржавчина" (Rust) случайно застрелил женщину-оператора Галину Хатчинс.

Приятель Галины из Киева рассказал The Sun, что "Семья скорбит, но в то же время они хотят ответов. Если кто-то ошибся, им придется заплатить".

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Отец и мать Галины Хатчинс не понимают, как могло произойти что-то подобное, когда должны быть приняты все меры безопасности.

Они также отчаянно пытаются получить документы, чтобы попасть в США. У ее матери нет необходимых документов, – говорит источник.

Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс
Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

В то же время СМИ пишут, что в киностудии Rust Movie Productions LLC опасаются крупного иска со стороны семьи, если выяснится, что гибели Галины Хатчинс можно было избежать.

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Что произошло с Галиной Хатчинс

Во время съемок вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином погибла оператор съемочной команды 42-летняя Галина Хатчинс. Ранение также получил режиссер фильма Джоэл Соуза, который уже выписался из больницы.

Известно, что Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, но в нем оказались боевые патроны.

Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна после трагедии
Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

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Алек Болдуин заявил, что шокирован трагическим происшествием и активно сотрудничает с полицией в расследовании этого дела.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

Алек Болдуин актер
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