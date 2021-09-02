Почему все сходят с ума от сериала "Бумажный дом"? Обзор и сюжет 5-го сезона

Обзор 5-го сезона сериала "Бумажный дом" / Фото: themoviedb.org

Среди самых ожидаемых сериалов, которые выходят в сентябре – 5-й сезон испанской криминальной драмы "Бумажный дом".

Сериал о величайшем ограблении в истории стал самым рейтинговым на Netflix, по всему миру проект спровоцировал невероятный ажиотаж среди зрителей, и что уже говорить, если сам гуру ужасов Стивен Кинг признался, что фанатеет от "Бумажного дома". Криминал, любовная линия и драма – все это идеально переплетается в сюжете, делая проект столь интересным для зрителей разных стран.

Как и предыдущие сезоны, 5-й будет состоять из двух частей. Первая часть эпизодов появилась в онлайн-кинотеатре Netflix уже сегодня. Вторая – выйдет 3-го декабря.

Почему сериал стоит посмотреть, если вы этого еще не сделали и что нужно знать о 5-м сезоне - рассказываем.

Захватывающая история об ограблении

В первом сезоне группа незнакомцев готовится совершить самое сумасшедшее ограбление в истории – украсть из Королевского монетного двора Испании несколько миллиардов евро. Но героям предстоит не просто выкрасть деньги, а напечатать их. Для этого им нужно находиться в монетном дворе несколько дней, удерживая заложников.

Поэтому на протяжении пяти месяцев команда из 11-ти человек проходит подготовку в заброшенном поместье. В качестве кодовых имен ребята берут себе названия городов. В команду Профессора, который курирует всю операцию снаружи, входят: Берлин – руководит всем изнутри Монетного двора, Москва – занимается туннелями, Денвер – сын Москвы, Токио – вспыльчивая девушка, Рио – хакер, который влюбляется в Токио, Найроби - фальшивомонетчица, а также Хельсинки и Осло – братья-громилы.

Герои сериала "Бумажный дом" / Фото: rottentomatoes.com

Хитроумным способом герои оказываются внутри монетного двора и берут в заложники людей, среди которых – дочь посла Великобритании Элисон Паркер. Для того чтобы во время штурма запутать полицию, грабители одевают заложников в такие же красные костюмы, как и у них. Пока полиция во главе с инспектором Ракель Мурильо связывается с грабителями по телефону, Профессор оттягивает время и под именем Сальвы знакомится с инспектором.

После многочисленных перипетий в конце первого сезона полиция находит поместье, где герои пять месяцев планировали свое ограбление.

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Во втором сезоне план Профессора оказывается на грани срыва. Внутри команды начинаются разногласия, которые приводят к непредсказуемым событиям. В итоге грабителям все же удается осуществить свой план, хоть и с потерями, а инспектора Ракель – отстраняют.

Отсидевшись "в тени" спустя два с половиной года герои вновь берутся за дело в третьем и четвертом сезонах. В этот раз их мишенью становится Банк Испании, которое завершается внезапным арестом Профессора, а полиция превращается в крайне отвратительных персонажей.

5-й сезон "Бумажного дома" готовит настоящую войну

По словам продюсера сериала Алекса Пины, 5-й сезон будет самым эпичным из всех. Команда будет втянута в дикую войну, поскольку все оказались в ловушке Банка Испании. Во втором сезоне грабителям удалось выбраться из монетного двора через прорытый туннель, но будут ли они повторять подобный трюк снова? Вряд ли.

Четвертый сезон завершился смертью Найроби и сценой с новым инспектором Сьеррой, которая находит укрытие Профессора и приставляет пистолет к его спине. Многие поклонники выдвинули теорию, что Сьерра может оказаться одной из сообщниц.

И если четвертый сезон растрогал многих зрителей до слез и держал в непрерывном напряжении, в пятом сезоне ждет еще более динамичное и захватывающее противостояние.

Смотрите видео со съемок сериала "Зломовчання":

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