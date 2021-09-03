Чому все божеволіють від серіалу "Паперовий будинок"? Огляд і сюжет 5-го сезону

Огляд 5-го сезону серіалу "Паперовий будинок" / Фото: themoviedb.org

Серед найочікуваніших серіалів, які виходять у вересні – 5-й сезон іспанської кримінальної драми "Паперовий будинок".

Серіал про великого пограбування в історії став найбільш рейтинговим на Netflix, у всьому світі проєкт спровокував неймовірний ажіотаж серед глядачів, і що вже говорити, якщо сам гуру жахів Стівен Кінг зізнався, що фанатіє від "Паперового будинку". Кримінал, любовна лінія і драма – все це ідеально переплітається в сюжеті, роблячи проєкт настільки цікавим для глядачів різних країн.

Як і попередні сезони, 5-й буде складатися з двох частин. Перша частина епізодів з'явилася в онлайн-кінотеатрі Netflix вже сьогодні. Друга – вийде 3 грудня.

Чому серіал варто подивитися, якщо ви цього ще не зробили і що потрібно знати про 5-й сезон - розповідаємо.

Захоплююча історія про пограбування

У першому сезоні група незнайомців готується здійснити найбожевільніше пограбування в історії – вкрасти з Королівського монетного двору Іспанії кілька мільярдів євро. Але героям належить не просто викрасти гроші, а надрукувати їх. Для цього їм потрібно перебувати в монетному дворі кілька днів, утримуючи заручників.

Тому протягом п'яти місяців команда з 11-ти осіб проходить підготовку в покинутому маєтку. В якості іодових імен молоді люди беруть собі назви міст. В команду Професора, який керує всією операцію зовні, входять: Берлін – керує всім зсередини Монетного двору, Москва – займається тунелями, Денвер – син Москви, Токіо – запальна дівчина, Ріо – хакер, який закохується в Токіо, Найробі – фальшивомонетниця, а також Гельсінкі і Осло – брати-громили.

Герої серіалу "Паперовий будинок" / Фото: rottentomatoes.com

Хитромудрим способом герої опиняються всередині монетного двору і беруть в заручники людей, серед яких – донька посла Великої Британії Елісон Паркер. Для того щоб під час штурму заплутати поліцію, грабіжники одягають заручників у такі ж червоні костюми, як і у них. Поки поліція на чолі з інспекторкою Ракель Мурільо зв'язується з грабіжниками по телефону, Професор відтягує час і під ім'ям Сальви знайомиться з інспекторкою.

Після численних перипетій в кінці першого сезону поліція знаходить маєток, де герої п'ять місяців планували своє пограбування.

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У другому сезоні план Професора опиняється на межі зриву. Всередині команди починаються розбіжності, які призводять до непередбачуваних подій. В результаті грабіжникам все ж вдається здійснити свій план, хоч і з втратами, а інспекторку Ракель – усувають.

Відсидівши "в тіні" через два з половиною роки герої знову беруться за справу в третьому і четвертому сезонах. Цього разу їх мішенню стає Банк Іспанії, історія завершується раптовим арештом Професора, а поліція перетворюється на вкрай огидних персонажів.

Інспектор Сьєрра в четвертому сезоні серіалу "Паперовий будинок" / Фото: Netflix

5-й сезон "Паперового будинку" готує справжню війну

За словами продюсера серіалу Алекса Піни, 5-й сезон буде найбільш епічним з усіх. Команда буде втягнута в дику війну, оскільки герої виявилися в пастці Банку Іспанії. У другому сезоні грабіжникам вдалося вибратися з монетного двору через проритий тунель, але чи будуть вони повторювати такий трюк знову?

Четвертий сезон завершився смертю Найробі і сценою з новою інспекторкою Сьєррою, яка знаходить укриття Професора і приставляє пістолет до його спини. Вперше у Професора немає плану дій. Багато шанувальників висунули божевільну теорію, що Сьєрра може виявитися однією зі спільниць.

У фінальному сезоні повернуться: Аларо Морте, який зіграв Професора, Педро Алонсо в ролі Берліна (ймовірно, лише в спогадах героїв), Урсула Корберо в ролі Токіо, Мігель Ерран, який зіграв Ріо, Гайме Лоренте – Денвер, а також з'явиться новий головний лиходій, якого зіграв Мігель Анхель Сільвестрі.

І якщо четвертий сезон зворушив багатьох глядачів до сліз і тримав в безперервній напрузі, в п'ятому сезоні чекає ще більш динамічне і захопливе протистояння.

Чому варто подивитися "Паперовий будинок"?

Динамічний і непередбачуваний сюжет

По-справжньому захоплюючий план пограбування

Багато екшену і інтриг

Харизматичні герої і чудовий акторський склад

Серіал отримав нагороду "Еммі" у 2018 році – головну телевізійну премію, яка щорічно відзначає найкращі серіали

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