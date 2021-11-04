Под маской Джмеля в гипершоу Маска детективы заподозрили экс-президента

Одним из участников шоу "Маска" стал жизнерадостный Джмиль. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Во втором эфире на сцене гипершоу "Маска", увидев этого героя, звездные детективы начали думать, кто из знаменитостей мог замаскироваться в оригинальном образе – среди их версий были довольно неожиданные имена.

По словам создателя этого костюма, дизайнера Назара Дидика, Джмеля пришлось перерабатывать трижды. За основу использовали специальный материал ева, а сверху – двухцветный искусственный мех, который клеили один поверх другого.

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Несмотря на это, костюм имеет не очень большой вес, но у героя довольно тяжелая обувь – более 5 килограммов – все из-за деревянной высоченной подошвы.

Владимир Остапчук и Джмиль во втором выпуске шоу "Маска" / Фото: Скриншот телеканал "Украина"

Как только веселый Джмиль появился на сцене гипершоу "Маска", Оля Полякова и Андрей Данилко стали спорить, кто там спрятался – мальчик или девочка. А вот их коллега выдвинула довольно неожиданную версию.

Я знаю только одного в стране человека, у которого была пасека, – отметила NK | Настя Каменских в эфире канала "Украина", очевидно, имея в виду одного из бывших президентов Украины.

Этот герой оказался достаточно игривым и энергичным. И пока ему нельзя разговаривать с детективами, пара подсказок о своем лице Джмиль таки дал.

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Йоу, йоу, йоу, йоу – всем привет! Вообще-то по паспорту я Шершень, но все привыкли называть меня Джмилем. А я и не сопротивляюсь – Джмиль, так Джмиль. У меня очень древний род – в нем целая пропасть предков и, кстати, не всегда они имели крылышки. Нет, все были очень разными! – рассказал о себе Джмиль.

Смотрите выступление Джмеля во втором выпуске шоу "Маска":



Услышав пение героя, ни у кого уже не осталось сомнений, что в этом образе кроется мужчина. Тогда Оля Полякова отметила, что его голос очень похож на Сергея Бабкина.

Я вам так скажу – голос мне очень знаком, но я не могу понять, кто это. Бабкин – хорошая идея, но мне кажется, что если в костюме существуют подсказка, а шмелей и пчел много, то это может быть один из членов коллектива, – поделился своей догадкой Андрей Данилко.

После этого Настя Каменских заявила, что там может скрываться участник какой-то группы, например "THE HARDKISS", "Kazaky", "ДахаБраха", "ВВ".

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А вот DZIDZIO предложил версию Виктора Бронюка, лидера коллектива "ТИК".

Удалось ли все-таки звездным детективам угадать личность Джмеля? Смотрите новый сезон самого популярного и таинственного на украинском телевидении и во всем мире шоу "Маска" по субботам в 21:00 на канале "Украина".

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