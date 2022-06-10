Ранее поддержавший Украину Леонид Агутин признался, покинул ли он Россию

Леонид Агутин прокомментировал слухи о своем отъезде из РФ / Фото: instagram.com/agutinleonid

Российский певец Леонид Агутин и его супруга Анжелика Варум одними из первых высказались против войны в Украине. После высказываний артиста в Сети стали появляться слухи о том, что теперь артист покинет Россию.

По информации некоторых источников, Агутин и Варум собирались уехать в Соединенные штаты, где уже долгое время живет их дочь. Однако, как сообщает Telegram-канал "Звездач", исполнитель пока никуда уезжать не планирует. Агутин опроверг все слухи о своем отъезде.

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Так, по словам певца, вся его деятельность сосредоточена в России, поэтому Агутин призвал не верить никаким слухам и сплетням.

Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету, – заявил Агутин.

Кроме того, в Рф певца стали обвинять в сборах средств для ВСУ. Но, как оказалось, никакого отношения к помощи украинской армии Агутин и Варум не имеют. Об этом певец также сообщил в своих соцсетях, где разместил открытое письмо к председателю социалистической политической партии "Справедливая Россия".

Мы никогда не участвовали в сборе денег для ВСУ. Кто-то первый ляпнул для красного словца и многие с удовольствием подхватили. На моих страницах в соцсетях мы давно это опровергли с фактами и доказательствами, – написал Агутин.

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Напомним, что в августе у исполнителя запланированы концерты в оккупированном Крыму, что стало удивлением для многих поклонников Агутина после его высказываний в поддержку Украины. К тому же Анжелика Варум категорически отказывается ездить в оккупированный Крым. Она понимает: из-за таких визитов ей могут запретить въезд в Украину.