Леонид Агутин на концерте в Москве призвал к прекращению военных действий в Украине (видео)

Российский музыкант во время концерта в московском "Крокус Сити Холл" высказался о войне в Украине, но очень обтекаемо

Леонид Агутин призвал к миру в Украине во время выступления в Москве / Фото: Getty Images, Instagram

Раньше Леонид Агутин высказался в соцсети против войны, но Россию и Путина не стал упоминать. Сейчас певец публично решил призвать людей к миру в Украине.

Во время выступления в московском торгово-выставочном центре Агутин заявил, что хочется скорейшего прекращения страданий мирного населения.

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По мнению певца, на сегодняшние события граждане России смогут адекватно посмотреть только спустя некоторое время. Также артист добавил, что именно время расставит все на свои места.

На все, что происходит сейчас, мы сможем адекватно посмотреть только через какое-то время, которое все расставит на свои места. А сейчас всем нормальным людям хочется, чтобы быстрее закончились военные действия и мир. Чтобы не страдали мирные люди. А мы пока будем делать то, что можем, что умеем и что должны, – сказал Леонид Агутин.

На видео можно услышать, что после такой речи артиста посетители громко аплодировали ему.

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Ранее мы сообщали, что Анжелика Варум и Леонид Агутин приняли участие в сборе денег для украинских беженцев.

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