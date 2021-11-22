Подруга Валерия Гаркалина показала одно из последних фото актера

Валерий Гаркалин недавно умер от последствий коронавируса / Фото: Скриншот из YouTube, Facebook

Журналистка Алла Буловинова, которая была близко знакома и постоянно общалась с Гаркалиным, на своей странице в Facebook опубликовала новый снимок актера – на нем он запечатлен слегка улыбающимся после посещения театра.

Последнее фото, сделанное 18 августа 2021 на выходе по окончании спектакля у служебного входа театра А.С. Пушкина... Светлая пам'ять, – подписала Алла.

Одно из последних фото Валерия Гаркалина / Фото: Facebook

Реклама

20 ноября 67-летний российский актер умер. Более полутора месяцев врачи всеми способами боролись за жизнь Валерия. Но у Гаркалина была одна из сложнейших форм вирусной болезни – актер полтора месяца находился в медицинском заведении.

Усугубляли его состояние другие заболевания – это не позволило врачам привести самочувствие актера в норму. Позже у него и вовсе выявили несколько тромбов в руке и ногах. Доктора даже планировали ампутировать руку Валерию, но до этого не дошло – Гаркалин скончался.

Валерий прославился ролями в фильмах "Ширли-Мырли" и "Ландыш серебристый". Он также снялся в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками" и многих других кинолентах.

Реклама

Примечательно, что актер заявлял о своем несогласии касаемо политики российских властей и оккупации Крыма.

Читайте также: