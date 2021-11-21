Умерла актриса Нина Русланова

Умерла Нина Русланова / Фото: kino-teatr.ru, скриншот
О смерти Нины Руслановой сообщил известный российский актер Станислав Садальский на своей странице в Facebook. У актрисы были проблемы с сердцем. Долгое время народная артистка России болела. Она знакома многим по ролям в фильмах "Афоня", "Собачье сердце", "Моя любовь" и других.
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Анна Пономаренко
Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики. Больше статей автора