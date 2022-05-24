Подругу Оли Поляковой Нику Белоцерковскую заочно арестовали в России

Нику Белоцерковскую заочно арестовали в РФ / Фото: pixabay.com, instagram.com/belonika

Ника Белоцерковская, которая приютила в первые недели войны свою подругу Олю Полякову с дочками во Франции, а также предсказала смерть Путину, заочно арестована в РФ.

Известной российской журналистке, автору клинарных книг и предпринимателю грозит крупный штраф в размере 3 миллионов рублей, а также десять лет заключения, пишет "СтарХит".

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В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ, — сообщает Басманный суд в Москве.

Белоцерковская признавалась в интервью Ксении Собчак, что возбуждение уголовного дела вызвало у нее смешанные чувства. "Какая-то смесь ужаса и восторга", — говорила Ника.

Нику Белоцерковскую заочно арестовали / Фото: Инстаграм Ники Белоцерковской

Вот, что ранее Ника говорила о Путине и войне, которую развязала РФ в Украине:

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И он (Путин – Ред.), действительно, с его ненавистью к свободе и одержимостью имперской идей, считает, что Украина – это не государство, а так, шершавый отрезок дороги на его пути в вечность, и ее можно стереть одним своим имперским дыханием. И он, правда, не понимает, что уничтожить Украину нельзя. Весь мир стал Украиной. И что история, к которой он обращается, отказалась с ним говорить, даже, если ему придется убрать всех свидетелей с этой планеты – она промолчит. Не он сейчас меняет историю. Ее меняет сейчас Украина.

Отметим, что Ника уже долгое время проживает во Франции – там она владеет кулинарной школой.