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Поклонники перепутали Аллу Пугачеву с Кристиной Орбакайте (фото)

Инна Петрова
28 января, 11:10
Максим Галкин опубликовал новое фото Примадонны, на котором она выглядит так же, как ее дочь Кристина

Максим Галкин умилил Сеть новой фотографией Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В своем Instagram-профиле Алла Борисовна редко что-то постит. А вот ее муж регулярно радует поклонников снимками с народной любимицей.

На этот раз артист опубликовал зимнюю фотографию Пугачевой. На фото певица запечатлена в розовой куртке, пряча лицо за капюшоном.

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Аллуся, – коротко подписал кадр в Instagram Максим Галкин.

На новом фото Пугачеву приняли за Орбакайте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фолловеры заметили, как сильно Алла Пугачева на этой фотографии напоминает свою дочь Кристину Орбакайте. Некоторые пользователи соцсети даже перепутали женщин:

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  • "Оказывается, Кристина копия Аллы Пугачевой. Будто на фото сама Кристина, а не Алла"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

  • "Ну просто богиня! Всегда восхищаюсь. Красотка"
  • "Алла, лучшая из лучших!"

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Скриншот: instagram.com/maxgalkinru