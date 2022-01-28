Поклонники перепутали Аллу Пугачеву с Кристиной Орбакайте (фото)

Максим Галкин умилил Сеть новой фотографией Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В своем Instagram-профиле Алла Борисовна редко что-то постит. А вот ее муж регулярно радует поклонников снимками с народной любимицей.

На этот раз артист опубликовал зимнюю фотографию Пугачевой. На фото певица запечатлена в розовой куртке, пряча лицо за капюшоном.

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Аллуся, – коротко подписал кадр в Instagram Максим Галкин.

На новом фото Пугачеву приняли за Орбакайте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фолловеры заметили, как сильно Алла Пугачева на этой фотографии напоминает свою дочь Кристину Орбакайте. Некоторые пользователи соцсети даже перепутали женщин:

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"Оказывается, Кристина копия Аллы Пугачевой. Будто на фото сама Кристина, а не Алла"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

"Ну просто богиня! Всегда восхищаюсь. Красотка"

"Алла, лучшая из лучших!"

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