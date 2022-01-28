Шанувальники переплутали Аллу Пугачову з Крістіною Орбакайте (фото)

Максим Галкін зворушив Мережу новою фотографією Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru
У своєму Instagram-профілі Алла Борисівна рідко щось постить. А ось її чоловік регулярно радує шанувальників знімками із народною улюбленицею.
Нагадаємо, що нещодавно відомий хірург натякнув, що Пугачова могла схуднути через "чіпування". Що він мав на увазі, ми розповідали тут.
На цей раз артист опублікував зимову фотографію Пугачової. На фото співачка знята в рожевій куртці, ховаючи обличчя за капюшоном.
Аллуся, – коротко підписав кадр у Instagram Максим Галкін.
Фоловери помітили, як сильно Алла Пугачова на цій фотографії нагадує свою доньку Крістіну Орбакайте. Деякі користувачі соцмережі навіть переплутали жінок:
- "Виявляється, Крістіна копія Алли Пугачової. Ніби на фото сама Крістіна, а не Алла"
- "Ну просто богиня! Завжди захоплююсь. Красуня"
- "Алла, найкраща з найкращих!"
Раніше Крістіну Орбакайте присоромили за наслідування Аллі Пугачової: "Жодної імпровізації!".