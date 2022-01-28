Шанувальники переплутали Аллу Пугачову з Крістіною Орбакайте (фото)

Максим Галкін зворушив Мережу новою фотографією Пугачової / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У своєму Instagram-профілі Алла Борисівна рідко щось постить. А ось її чоловік регулярно радує шанувальників знімками із народною улюбленицею.

Нагадаємо, що нещодавно відомий хірург натякнув, що Пугачова могла схуднути через "чіпування". Що він мав на увазі, ми розповідали тут.

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На цей раз артист опублікував зимову фотографію Пугачової. На фото співачка знята в рожевій куртці, ховаючи обличчя за капюшоном.

Аллуся, – коротко підписав кадр у Instagram Максим Галкін.

На новому фото Пугачову прийняли за Орбакайте / Фото: instagram.com/maxgalkinru

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Фоловери помітили, як сильно Алла Пугачова на цій фотографії нагадує свою доньку Крістіну Орбакайте. Деякі користувачі соцмережі навіть переплутали жінок:

"Виявляється, Крістіна копія Алли Пугачової. Ніби на фото сама Крістіна, а не Алла"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

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"Ну просто богиня! Завжди захоплююсь. Красуня"

"Алла, найкраща з найкращих!"

Скріншот: instagram.com/maxgalkinru

Раніше Крістіну Орбакайте присоромили за наслідування Аллі Пугачової: "Жодної імпровізації!".