Пол Маккартни с нами! Музыкант поднял флаг Украины на своем концерте

Пол Маккартни поддержал Украину на своем концерте / Фото: twitter.com/PaulMcCartney

Всемирно известные рок-звезды продолжают выступать против войны в Украине. Недавно Оззи Озборн предложил свой дом для беженцев, а участник легендарного коллектива The Beatles публично продемонстрировал свою поддержку украинцам.

Во время своего концерта в городе Спокан, Вашингтон, который прошел 28 апреля, Пол Маккартни поднял над головой украинский флаг. Об это сообщает издание Independent.

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Кроме того, многочисленные поклонники музыканта поделились видео и фото с концерта в социальных сетях.

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Пол Маккартни еще в первые дни войны выразил свою позицию относительно войны в Украине. Музыкант от лица коллектива The Beatles высказался в поддержку украинцев.

Вспоминаю игру для наших друзей в Украине на Майдане Независимости в 2008 году и думаю о них в это непростое время. Мы посылаем нашу любовь и поддержку, – написал музыкант.

Ранее Микки Рурк призвал Германию помочь Украине оружием.